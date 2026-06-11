Szwecja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Szwecja na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Szwecji na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Szwecji na mistrzostwach świata 2026?
Szwecja MŚ 2026
Szwecja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Szwecji MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy F - z Holandią, Japonią i Tunezją.
Skład Szwecji MŚ 2026
Skład Szwecji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Szwecji MŚ 2026
Mecze Szwecji MŚ 2026
Mecze Szwecji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Szwecji MŚ 2026
15 czerwca:
Grupa F: Szwecja - Tunezja (4.00, Monterrey/Guadalupe)
20 czerwca:
Grupa F: Holandia - Szwecja (19.00, Houston)
26 czerwca:
Grupa F: Japonia - Szwecja (1.00, Dallas/Arlington)
Wyniki Szwecji MŚ 2026
Wyniki meczów Szwecji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl