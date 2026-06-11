Szwecja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Szwecja na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Szwecji na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Szwecji na mistrzostwach świata 2026?

Piłkarze Szwecji walczą o piłkę podczas meczu.
fot. PAP
Szwecja MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Szwecji. Terminarz wyniki grupa mundial

Szwecja MŚ 2026 

Szwecja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Szwecji MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy F - z Holandią, Japonią i Tunezją.

Skład Szwecji MŚ 2026

Skład Szwecji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Szwecji MŚ 2026

Mecze Szwecji MŚ 2026

Mecze Szwecji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Szwecji MŚ 2026

15 czerwca:

 

Grupa F: Szwecja - Tunezja (4.00, Monterrey/Guadalupe)

 

20 czerwca:

 

Grupa F: Holandia - Szwecja (19.00, Houston)

 

26 czerwca:

 

Grupa F: Japonia - Szwecja (1.00, Dallas/Arlington)

Wyniki Szwecji MŚ 2026

Wyniki meczów Szwecji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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