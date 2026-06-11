Szwecja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Szwecja MŚ 2026

Szwecja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Szwecji MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy F - z Holandią, Japonią i Tunezją.

Skład Szwecji MŚ 2026

Skład Szwecji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Szwecji MŚ 2026

Kadra Szwecji na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Szwecji MŚ 2026

Mecze Szwecji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Szwecji MŚ 2026

15 czerwca:

Grupa F: Szwecja - Tunezja (4.00, Monterrey/Guadalupe)

20 czerwca:

Grupa F: Holandia - Szwecja (19.00, Houston)

26 czerwca:

Grupa F: Japonia - Szwecja (1.00, Dallas/Arlington)

Wyniki Szwecji MŚ 2026

Wyniki meczów Szwecji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport