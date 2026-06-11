Tragiczne wieści z Hiszpanii. Nie żyje były trener Barcelony

Portela urodził się w 1934 roku i swoją przygodę ze sportem rozpoczął na ławce trenerskiej. Prowadził takie zespoły jak m.in. Montgat, Sant Josep Badalona czy FC Barcelona, z którą sięgnął po Puchar Króla. Po zakończeniu pracy szkoleniowej przeszedł do struktur zarządzania i przez dziewięć lat pełnił funkcję dyrektora sportowego sekcji koszykarskiej "Dumy Katalonii".

Przełomem okazał się rok 1982, kiedy został współzałożycielem Stowarzyszenia Klubów Koszykarskich (ACB), które przejęło odpowiedzialność za organizację najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje medalista mistrzostw Europy. "Przedwczesna śmierć wyjątkowego sportowca"

W latach 1990-2013 Portela piastował stanowisko prezesa ligi, a wcześniej pełnił funkcję jej dyrektora generalnego. Pod jego przewodnictwem rozgrywki zyskały miano najsilniejszych na Starym Kontynencie. Z jego pomocą wprowadzono m.in. nowoczesny system play-off, mecze All-Star oraz rewolucyjny format turnieju finałowego Pucharu Króla z udziałem ośmiu drużyn w jednym mieście.

Jego wpływy sięgały daleko poza granice kraju, czego dowodem było współzałożenie w 1991 roku Unii Europejskich Lig Koszykarskich (ULEB), do której należy między innymi polska ORLEN Basket Liga. Portela stał na czele tej organizacji od 1998 do 2016 roku, będąc jednym z głównych inicjatorów powstania Euroligi.

Po przejściu na emeryturę został mianowany prezesem honorowym obu powołanych przez siebie instytucji. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny i bliskich zmarłego przekazały oficjalnie m.in. władze ACB oraz zarząd Realu Madryt.

ŁO, Polsat Sport