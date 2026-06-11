Trzęsienie ziemi w Częstochowie! Kolejne odejścia z Rakowa

Piłka nożna

Na 10 dni przed wznowieniem treningów przez piłkarzy Rakowa Częstochowa, klub poinformował o odejściu dwóch kolejnych zawodników.

Łysy mężczyzna w kurtce sportowej mówi do mikrofonu na tle sponsorów klubu piłkarskiego.
fot: PAP
Dawid Kroczek (Raków Częstochowa)

To 31-letni obrońca Paweł Dawidowicz i 21-letni wahadłowy Mitja Ilenić, którzy do Częstochowy trafili w styczniu bieżącego roku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarz Liverpoolu wypadł z kadry na mundial! Zakończył karierę reprezentacyjną

 

Jeśli chodzi o byłego reprezentanta Polski, który w Rakowie rozegrał 11 spotkań, jego kontrakt nie został przedłużony. Natomiast w przypadku młodzieżowego reprezentanta Słowenii, który w Rakowie wystąpił tylko sześciokrotnie, skrócono jego wypożyczenie z New York City FC.

 

Wcześniej, z końcem sezonu, Raków rozstał się z obrońcą Zoranem Arseniciem i ofensywnym pomocnikiem Ivim Lopezem, którzy w częstochowskiej drużynie grali od 2020 roku, ale nie zdecydowali się na przedłużenie kontraktów, a także z bramkarzem Oliwierem Zychem, któremu skończyło się wypożyczenie z Aston Villi Birmingham.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAMITJA ILENICPAWEŁ DAWIDOWICZPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Brazylia - Egipt. Skrót meczu
Zobacz także

Obrońcy tytułu gotowi na mundial! Zwycięstwo na ostatniej prostej przed turniejem

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 