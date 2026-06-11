Trzęsienie ziemi w Częstochowie! Kolejne odejścia z Rakowa

To 31-letni obrońca Paweł Dawidowicz i 21-letni wahadłowy Mitja Ilenić, którzy do Częstochowy trafili w styczniu bieżącego roku.

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Jeśli chodzi o byłego reprezentanta Polski, który w Rakowie rozegrał 11 spotkań, jego kontrakt nie został przedłużony. Natomiast w przypadku młodzieżowego reprezentanta Słowenii, który w Rakowie wystąpił tylko sześciokrotnie, skrócono jego wypożyczenie z New York City FC.

Wcześniej, z końcem sezonu, Raków rozstał się z obrońcą Zoranem Arseniciem i ofensywnym pomocnikiem Ivim Lopezem, którzy w częstochowskiej drużynie grali od 2020 roku, ale nie zdecydowali się na przedłużenie kontraktów, a także z bramkarzem Oliwierem Zychem, któremu skończyło się wypożyczenie z Aston Villi Birmingham.

PAP