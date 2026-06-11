Tunezja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Tunezja na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Tunezji na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Tunezji na mistrzostwach świata 2026?
Tunezja MŚ 2026
Tunezja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Tunezji MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy F - z Holandią, Japonią i Szwecją.
Skład Tunezji MŚ 2026
Skład Tunezji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Tunezji MŚ 2026
Mecze Tunezji MŚ 2026
Mecze Tunezji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Tunezji MŚ 2026
15 czerwca:
Grupa F: Szwecja - Tunezja (4.00, Monterrey/Guadalupe)
21 czerwca:
Grupa F: Tunezja - Japonia (6.00, Monterrey/Guadalupe)
26 czerwca:
Grupa F: Tunezja - Holandia (1.00, Kansas City)
Wyniki Tunezji MŚ 2026
Wyniki meczów Tunezji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl