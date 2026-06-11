Tunezja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Tunezja MŚ 2026

Tunezja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Tunezji MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy F - z Holandią, Japonią i Szwecją.

Skład Tunezji MŚ 2026

Skład Tunezji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Tunezji MŚ 2026

Kadra Tunezji na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Tunezji MŚ 2026

Mecze Tunezji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Tunezji MŚ 2026

15 czerwca:

Grupa F: Szwecja - Tunezja (4.00, Monterrey/Guadalupe)

21 czerwca:

Grupa F: Tunezja - Japonia (6.00, Monterrey/Guadalupe)

26 czerwca:

Grupa F: Tunezja - Holandia (1.00, Kansas City)

Wyniki Tunezji MŚ 2026

Wyniki meczów Tunezji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport