Turcja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Turcja na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Turcji na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Turcji na mistrzostwach świata 2026?
Turcja MŚ 2026
Turcja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Turcji MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy D - z USA, Paragwajem i Australią.
Skład Turcji MŚ 2026
Skład Turcji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Turcji MŚ 2026
Mecze Turcji MŚ 2026
Mecze Turcji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Turcji MŚ 2026
14 czerwca:
Grupa D: Australia - Turcja (6.00, Vancouver)
20 czerwca:
Grupa D: Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)
26 czerwca:
Grupa D: Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)
Wyniki Turcji MŚ 2026
Wyniki meczów Turcji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl