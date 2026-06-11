Turcja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Turcja MŚ 2026

Turcja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Turcji MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy D - z USA, Paragwajem i Australią.

Skład Turcji MŚ 2026

Skład Turcji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Turcji MŚ 2026

Kadra Turcji na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Turcji MŚ 2026

Mecze Turcji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Turcji MŚ 2026

14 czerwca:

Grupa D: Australia - Turcja (6.00, Vancouver)

20 czerwca:

Grupa D: Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)

26 czerwca:

Grupa D: Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)

Wyniki Turcji MŚ 2026

Wyniki meczów Turcji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport