Turcja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Turcja na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Turcji na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Turcji na mistrzostwach świata 2026?

Dwóch piłkarzy w pomarańczowych kamizelkach podczas treningu na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Turcja MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Turcji. Terminarz wyniki grupa mundial 2026

Turcja MŚ 2026 

Turcja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Turcji MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy D - z USA, Paragwajem i Australią.

Skład Turcji MŚ 2026

Skład Turcji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Turcji MŚ 2026

Mecze Turcji MŚ 2026

Mecze Turcji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Turcji MŚ 2026

14 czerwca:

 

Grupa D: Australia - Turcja (6.00, Vancouver)

 

20 czerwca:

 

Grupa D: Turcja - Paragwaj (6.00, San Francisco/Santa Clara)

 

26 czerwca:

 

Grupa D: Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)

Wyniki Turcji MŚ 2026

Wyniki meczów Turcji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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