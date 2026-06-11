Urugwaj na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Urugwaj na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Urugwaju na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Urugwaju na mistrzostwach świata 2026?
Urugwaj MŚ 2026
Urugwaj znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Urugwaju MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy H - z Hiszpanią, Republiką Zielonego Przylądka i Arabią Saudyjską.
Skład Urugwaju MŚ 2026
Skład Urugwaju to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Urugwaju MŚ 2026
Mecze Urugwaju MŚ 2026
Mecze Urugwaju na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Urugwaju MŚ 2026
16 czerwca:
Grupa H: Arabia Saudyjska - Urugwaj (0.00, Miami/Miami Gardens)
22 czerwca:
Grupa H: Urugwaj - Rep. Zielonego Przylądka (0.00, Miami/Miami Gardens)
27 czerwca:
Grupa H: Urugwaj - Hiszpania (2.00, Guadalajara/Zapopan)
Wyniki Urugwaju MŚ 2026
Wyniki meczów Urugwaju na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl