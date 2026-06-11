USA na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

USA MŚ 2026

Stany Zjednoczone znalazły się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa USA MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy D - z Paragwajem, Australią i Turcją.

Skład USA MŚ 2026

Skład USA to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra USA MŚ 2026

Kadra USA na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze USA MŚ 2026

Mecze USA na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz USA MŚ 2026

13 czerwca:

Grupa D: USA - Paragwaj (3.00, Los Angeles/Inglewood)

19 czerwca:

Grupa D: USA - Australia (21.00, Seattle)

26 czerwca:

Grupa D: Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)

Wyniki USA MŚ 2026

Wyniki meczów USA na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport