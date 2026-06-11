USA na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

USA na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę USA na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów USA na mistrzostwach świata 2026?

Rząd białych namiotów ustawionych na trawniku.
fot. PAP
USA MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze USA. Terminarz, wyniki, grupa, mundial USA 2026

USA MŚ 2026 

Stany Zjednoczone znalazły się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa USA MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy D - z Paragwajem, Australią i Turcją.

Skład USA MŚ 2026

Skład USA to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra USA MŚ 2026

Mecze USA MŚ 2026

Mecze USA na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz USA MŚ 2026

13 czerwca:

 

Grupa D: USA - Paragwaj (3.00, Los Angeles/Inglewood)

 

19 czerwca:

 

Grupa D: USA - Australia (21.00, Seattle)

 

26 czerwca:

 

Grupa D: Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)

Wyniki USA MŚ 2026

Wyniki meczów USA na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Chorwacja - Słowenia. Skrót meczu
Zobacz także

Finaliści MŚ 2026 grali towarzysko. Remis Norwegii, zwycięstwo Chorwacji

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 