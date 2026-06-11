USA na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
USA na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę USA na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów USA na mistrzostwach świata 2026?
USA MŚ 2026
Stany Zjednoczone znalazły się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa USA MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy D - z Paragwajem, Australią i Turcją.
Skład USA MŚ 2026
Skład USA to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra USA MŚ 2026
Mecze USA MŚ 2026
Mecze USA na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz USA MŚ 2026
13 czerwca:
Grupa D: USA - Paragwaj (3.00, Los Angeles/Inglewood)
19 czerwca:
Grupa D: USA - Australia (21.00, Seattle)
26 czerwca:
Grupa D: Turcja - USA (4.00, Los Angeles/Inglewood)
Wyniki USA MŚ 2026
Wyniki meczów USA na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl