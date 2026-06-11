Uzbekistan na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Uzbekistan MŚ 2026

Uzbekistan znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Uzbekistanu MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy K - z Portugalią, Demokratyczną Republiką Konga i Kolumbią.

Skład Uzbekistanu MŚ 2026

Skład Uzbekistanu to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Uzbekistanu MŚ 2026

Kadra Uzbekistanu na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Uzbekistanu MŚ 2026

Mecze Uzbekistanu na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Uzbekistanu MŚ 2026

18 czerwca:

Grupa K: Uzbekistan - Kolumbia (4.00, Meksyk)

23 czerwca:

Grupa K: Portugalia - Uzbekistan (19.00, Houston)

28 czerwca:

Grupa K: DR Konga - Uzbekistan (1.30, Atlanta)

Wyniki Uzbekistanu MŚ 2026

Wyniki meczów Uzbekistanu na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport