Uzbekistan na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Uzbekistan na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Uzbekistanu na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Uzbekistanu na mistrzostwach świata 2026?
Uzbekistan MŚ 2026
Uzbekistan znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Uzbekistanu MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy K - z Portugalią, Demokratyczną Republiką Konga i Kolumbią.
Skład Uzbekistanu MŚ 2026
Skład Uzbekistanu to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Uzbekistanu MŚ 2026
Mecze Uzbekistanu MŚ 2026
Mecze Uzbekistanu na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Uzbekistanu MŚ 2026
18 czerwca:
Grupa K: Uzbekistan - Kolumbia (4.00, Meksyk)
23 czerwca:
Grupa K: Portugalia - Uzbekistan (19.00, Houston)
28 czerwca:
Grupa K: DR Konga - Uzbekistan (1.30, Atlanta)
Wyniki Uzbekistanu MŚ 2026
Wyniki meczów Uzbekistanu na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl