Wybrzeże Kości Słoniowej na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Wybrzeże Kości Słoniowej na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę WKS na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów WKS na mistrzostwach świata 2026?
Wybrzeże Kości Słoniowej MŚ 2026
WKS znalazło się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa WKS MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy E - z Niemcami, Curacao, Ekwadorem.
Skład WKS MŚ 2026
Skład WKS to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra WKS MŚ 2026
Mecze WKS MŚ 2026
Mecze WKS na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz WKS MŚ 2026
15 czerwca:
Grupa E: Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (1.00, Filadelfia)
20 czerwca:
Grupa E: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)
25 czerwca:
Grupa E: Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Filadelfia)
Wyniki WKS MŚ 2026
Wyniki meczów WKS na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl