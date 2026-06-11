Wybrzeże Kości Słoniowej na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Wybrzeże Kości Słoniowej MŚ 2026

WKS znalazło się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa WKS MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy E - z Niemcami, Curacao, Ekwadorem.

Skład WKS MŚ 2026

Skład WKS to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra WKS MŚ 2026

Kadra Wybrzeża Kości Słoniowej na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze WKS MŚ 2026

Mecze WKS na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz WKS MŚ 2026

15 czerwca:

Grupa E: Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (1.00, Filadelfia)

20 czerwca:

Grupa E: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Toronto)

25 czerwca:

Grupa E: Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Filadelfia)

Wyniki WKS MŚ 2026

Wyniki meczów WKS na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport