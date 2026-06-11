Wygrana 6:0, przerwany mecz i ostatecznie porażka. Zwariowane spotkanie polskiej tenisistki

Katarzyna Piter i Anna Siskova udanie zainaugurowały turniej rangi WTA 250 w 's-Hertogenbosch. Triumfowały w pierwszej rundzie nad Ukrainką Nadią Kiczenok i Japonką Makoto Ninomiyą.

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Na ćwierćfinał polsko-czeski duet wyszedł w środę 10 czerwca. Rywalkami były rozstawione z "4" Eri Hozumi i Fang-Hsien Wu. Premierowa partia należała do wyrównanych, lecz w kluczowych momentach lepsze były Japonka i Tajwanka, które zwyciężyły 7:5.

Druga odsłona potyczki była spektaklem dwóch aktorek. Mowa o Piter i Siskovej. Polka i Czeszka triumfowały bez straty gema, doprowadzając do wyrównania w całym starciu.

Kiedy wydawało się, że Piter i Siskova są na fali, mecz przerwano. Wszystko to z powodu opadów deszczu.

Ostatecznie panie dokończyły zmagania w czwartek. W super tie-breaku górą 10:7 były Hozumi i Wu, które tym samym zameldowały się w półfinale zawodów w 's-Hertogenbosch.

Katarzyna Piter/Anna Siskova - Eri Hozumi/Fang-Hsien Wu 5:7, 6:0, 7:10

jc, Polsat Sport