Michał Białoński, Polsat Sport: Zaczyna się mundial. Nie ma pan wrażenia, że u nas panuje na ten temat wyjątkowa cisza i to chyba nie tylko dlatego, że Biało-Czerwoni nie awansowali? Nie sądzi pan, że FIFA przeholowała i to w wielu aspektach? 104 mecze zamiast 64, na dodatek tylko 44 mecze dla Europy zakończą się przed północą, reszta w środku nocy, bądź nad ranem.



Zbigniew Boniek: Można powiedzieć, że przedawkowanie futbolem zaczyna być niebezpieczne. Ale bardziej martwi mnie co innego: gigantomania powoduje, że to wszystko się trochę rozpływa. Gigantomania na dodatek ma to do siebie, że potrzeba na nią coraz więcej środków finansowych, trzeba coraz więcej zarabiać. W związku z tym widzę, że piłka przestaje być sportem dla normalnych kibiców, dla zwykłego zjadacza chleba. Zaczyna być sportem dla bogatych, dla wielkich korporacji, bo tylko one mogą sobie pozwolić na kupienie biletów. Zaczyna to być dość wielkim problemem.

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Uważam, że kiełbasa wyborcza pod postacią rozszerzenie mundialu do 48 krajów uczestniczących w nim jest - według mnie – nieporozumieniem. Rozmiary MŚ stają się tak wielkie, że człowiek przestaje się tym interesować tak bardzo jak wcześniej. Muszę powiedzieć, że coraz większa ingerencja polityki w piłkę, zwłaszcza jak spojrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jest złym zjawiskiem. Piłka, sport zawsze ludzi jednoczył. Nigdy nie był dla prawej strony, ani dla lewej. Był dla wszystkich kibiców. Teraz robi się podział. Widzimy też, że wykorzystanie sportu dla celów politycznych staje się coraz większe. To są niebezpieczne historie, które nigdy się nie powinny zdarzyć.

Niewpuszczenie sędziego z Afryki, który został przez FIFA wyznaczony do prowadzenia meczów, to jest jakieś totalne nieporozumienie! Podobnie jak traktowanie na granicy reprezentacji, na czele z rozbieraniem piłkarzy itd. nie mieści się w mojej głowie. To wszystko pozwala mi na dygresję, że to nie idzie w dobrym kierunku.

Faktycznie, kontrastów nie brakuje. Meksyk wita reprezentacje kapelą ludową, a w USA restrykcyjne kontrole. Somalijski sędzia Omar Artan nie dostał zgody na wjazd do Stanów, tamtejsze służby twierdzą, że zweryfikowały go negatywnie i to słuszna decyzja. Czy FIFA, prezydent Gianni Infantino nie powinni stanąć murem za nim?

To nie ulega żadnej wątpliwości, że FIFA już powinna wcześniej pomyśleć o tym, czy któryś z sędziów będzie miał kłopoty z wjazdem do USA. Powinna to zupełnie inaczej rozegrać. Totalnie brakuje mi też solidarności środowiska sędziów. Nie wydali żadnego komunikatu w tej sprawie. Ale żyjemy w takich właśnie czasach, że problem jednego staje się sukcesem drugiego, bo ktoś wskoczy na miejsce sędziego z Afryki. Dzisiaj na zasady solidarności nie ma co liczyć.



Natomiast FIFA popełniła ewidentny błąd. Takie rzeczy trzeba antycypować i drogą oficjalną zapytać Amerykanów: "Panowie, mamy sędziego z Somalii, którego wytypowaliśmy. Czy są jakieś problemy, żeby u was był?". Można było zabiegać o żelazny list z Białego Domu, pozwalający na wjazd arbitrowi. Umówmy się, jak ja słyszę, że obawy z nim związane są uzasadnione, to łapię się za głowę. Czy oni chcą z niego zrobić agenta?! Ja tego nie kupuje. Tak samo jak sposobu traktowania piłkarzy różnych reprezentacji. Źle to wygląda.



Nie ma Polski, nie ma Włoch. Komu będzie pan kibicował? Bukmacherzy najwyżej oceniają szansę na zdobycie tytułu przez Hiszpanię. Wysoko stoją też akcje Francji, Anglii i Brazylii. Nikt nie zlekceważy Argentyny, która grając blisko domu, będzie wyjątkowo groźna.



Umówmy się co do jednej rzeczy: jak ja komuś kibicuję, to tylko reprezentacji Polski. W jej barwach rozegrałem 80 meczów. Oczywiście, mogę też mieć sympatię do reprezentacji Brazylii, bo prowadzi ją mój kolega Carlo Ancelotti. Natomiast nie jestem kibicem reprezentacji Włoch. Włochów nie ma na mundialu, bo na awans nie zasłużyli, ale to nie zmienia mojego podejścia do MŚ.



Ja grałem na trzech MŚ, następnych siedem-osiem mundiali obejrzałem na żywo. Ten będę oglądał w telewizji. I jakbym miał obstawić zwycięzcę, to uważam, że najsilniejszą drużynę, najlepszych piłkarzy ma Francja. Ale to wcale nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. W związku z tym, że zawsze kibicowałem Indianom, czekam na drużynę, która okaże się czarnym koniem i sprawi największą niespodziankę. Uważam, że mocne jest Maroko, które cztery lata temu awansowało do półfinału. Uważam, że stosunkowo nieznaną drużyną jest Norwegia, ale ma również spory potencjał i może coś sporego osiągnąć. Wiadomo, że Hiszpania, Argentyna, Brazylia są wśród faworytów, ale nie wykluczałbym, że oprócz Maroka wysoko zajdzie jakiś inny zespół z Czarnego Lądu.

FIFA przesadziła też z cenami biletów. 17 czerwca Anglia się zmierzy z Chorwacją. Bilety kosztowały po 898 dolarów. Na drugim biegunie jest ambasada Arabii Saudyjskiej, która w USA poszukuje swych kibiców, by dać im bilety za darmo!

To jest niesamowite, że organizatorzy tak dużej imprezy starają się przerzucić odpowiedzialność za jej rentowność na normalnych, prostych kibiców, od których żąda się niebotycznych kwot za wejściówki. Ale to jest ogólna tendencja w zawodowym sporcie. Pamiętam, jak w 2014 r. organizowałem pierwszy finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, to bilety kosztowały po 5 i 10 zł. Teraz ceny cały czas rosną.

Ja tego nie rozumiem, jak na fazę grupową bilet może kosztować 900 dolarów! Tym bardziej, że w dobie coraz droższych praw sponsorskich i telewizyjnych, sprzedaż biletów stanowi niewielki odsetek dochodów z dużych imprez piłkarskich. Organizator, w tym wypadku FIFA, powinien pomóc kibicom, dać im możliwość wejścia na stadion za zdecydowanie niższą opłatą, by mogli wspierać swoje drużyny. Niestety, ale piłka staje się sportem dla korporacji i bogatych. To jest niestety smutne.