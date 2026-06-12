2x100 punktów. Młoda siatkarka z maksymalnym wynikiem

Robert IwanekSiatkówka

Wyjątkowym osiągnięciem może pochwalić się Denitsa Angelowa. Młoda siatkarka została jedną z zaledwie czterech uczennic w Bułgarii, które uzyskały maksymalny wynik na egzaminach maturalnych!

Młoda siatkarka Denitsa Angelowa w stroju sportowym z numerem 21, trzymająca medal i trofeum.
Fot. FIVB
Denitsa Angelowa jako jedna z czterech uczennic w Bułgarii uzyskała maksymalny wynik na egzaminach maturalnych

Jak podaje Sportal.bg, Angelowa podchodziła do egzaminów w Liceum Matematycznym imienia Paisjusza Chilendarskiego w Sofii. Matura poszła jej znakomicie: sportsmenka jako jedna z zaledwie czterech uczennic w Bułgarii uzyskała maksymalne 100 punktów z obu zdawanych przedmiotów!

 

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Zawodniczka stołecznego CPVC zdecydowała, że równocześnie z karierą sportową będzie kontynuowała naukę w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytecie Miami. Mierząca 190 centymetrów wzrostu środkowa będzie tam korzystała z pełnego stypendium sportowego, występując w drużynie Miami Hurricanes w I Dywizji NCAA.

 

Denitsa Angelowa to jedna z najbardziej utalentowanych siatkarek młodego pokolenia w Bułgarii. Z drużyną narodową sięgnęła po złote medale mistrzostw Europy i mistrzostw świata do lat 19.

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