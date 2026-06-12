Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?
Trwa Liga Narodów siatkarzy. Zobacz, jak wygląda aktualna tabela i które miejsce w klasyfikacji zajmuje reprezentacja Polski.
Pierwsze mecze tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy są rozgrywane w dniach 10-14 czerwca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów występuje po sześć zespołów, a każda z ekip w pierwszym tygodniu rozgrywa po cztery spotkania.
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Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkania w VNL 2026 rozgrywa na turnieju w Linyi w Chinach. Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia są kolejno Kuba (10 czerwca), Słowenia (11 czerwca), Japonia (12 czerwca) oraz Ukraina (14 czerwca).
Jak do tej pory Polacy rywalizowali z Kubańczykami (3:0), Słoweńcami (2:3) i Japończykami (2:3). Zobacz, jak wygląda tabela po trzech meczach rozegranych przez reprezentację Polski.