Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?

Siatkówka

Trwa Liga Narodów siatkarzy. Zobacz, jak wygląda aktualna tabela i które miejsce w klasyfikacji zajmuje reprezentacja Polski.

Siatkarz w białoczerwonym stroju wykonuje zagranie sposobem dolnym podczas meczu Ligi Narodów.
fot. FIVB
Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?

Pierwsze mecze tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy są rozgrywane w dniach 10-14 czerwca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów występuje po sześć zespołów, a każda z ekip w pierwszym tygodniu rozgrywa po cztery spotkania.

 

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Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkania w VNL 2026 rozgrywa na turnieju w Linyi w Chinach. Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia są kolejno Kuba (10 czerwca), Słowenia (11 czerwca), Japonia (12 czerwca) oraz Ukraina (14 czerwca).

 

Jak do tej pory Polacy rywalizowali z Kubańczykami (3:0), Słoweńcami (2:3) i Japończykami (2:3). Zobacz, jak wygląda tabela po trzech meczach rozegranych przez reprezentację Polski.

Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?

Tabela Ligi Narodów siatkarzy po trzech meczach Polaków
BS, Polsat Sport
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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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