Alarm na mistrzostwach świata! Piłkarz nie został wpuszczony do kraju

Pomocnik został w lipcu ubiegłego roku oskarżony o pięć przypadków gwałtu i o napaść seksualną. Nie przyznał się wówczas do winy, a w lutym usłyszał kolejne zarzuty. Zgodnie z warunkami zwolnienia za kaucją, Partey ma obowiązek informować władze o każdym planowanym wyjeździe zagranicznym.

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Dziennikarze przekazali, że na stronie rządu Kanady widnieje jasny komunikat: "jeśli popełniłeś przestępstwo lub zostałeś skazany za przestępstwo, możesz nie zostać wpuszczony do kraju”. Partey nie został skazany, ale czeka na proces.

"The Athletic" zwrócił się o komentarz do kanadyjskiego urzędu imigracyjnego IRCC.

"Możemy stwierdzić, że bezpieczeństwo i ochrona Kanadyjczyków są naszym priorytetem, gdy witamy uczestników i gości mistrzostw świata. Dlatego IRCC stosuje przepisy konsekwentnie i bez wyjątków, niezależnie od narodowości, statusu czy roli" - napisano.

Urząd podkreślił, że pracownicy IRCC "są przeszkolonymi osobami decyzyjnymi, które oceniają kwalifikowalność i dopuszczalność wjazdu osób zgodnie z kanadyjskim prawem imigracyjnym. Jeśli uznają, że dana osoba może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, mogą zdecydować o odmowie wjazdu".

Dziennik opublikował również oficjalne oświadczenie FIFA.

"FIFA może potwierdzić, że Thomas Partey nie będzie mógł udać się do Kanady na pierwszy mecz przeciwko Panamie, ponieważ jego wniosek wizowy został odrzucony przez rząd. FIFA nie uczestniczy w procedurach imigracyjnych, w tym w procesie rozpatrywania wniosków wizowych" - przekazano.

"Podobnie jak podczas poprzednich turniejów FIFA, ostateczna decyzja o przyznaniu wizy i zezwoleniu na wjazd do kraju należy do władz państwa-gospodarza" - czytamy.

Ghana na mundialu trafiła do grupy L. Po meczu z Panamą zmierzy się z Anglią oraz Chorwacją. Partey będzie mógł wystąpić w dwóch kolejnych spotkaniach.

HP, PAP