Amerykanie z pewnym triumfem. Druga wygrana w Lidze Narodów

Siatkówka

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych okazała się lepsza w trzech setach od Niemców. Dla Amerykanów to drugie zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów i są jeszcze niepokonani.

Siatkarze w czerwonych strojach świętują na boisku, jeden z nich wskazuje palcem w górę.
fot. Volleyball World
Amerykanie z pewnym triumfem. Druga wygrana w Lidze Narodów

Dla Niemców spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi było już trzecim w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Wcześniej podopieczni Masimo Bottiego wygrali z Kanadą (3:2) i ulegli Włochom (1:3). Amerykanie natomiast przystępowali po wiktorii nad Turcją (3:1).

 

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Premierowa odsłona spotkania na początku została zdominowana przez reprezentację USA, która prowadziła 12:5 czy 16:8. W połowie partii Niemcom udało się zniwelować część różnicy i tracili cztery lub pięć punktów. Następnie znów odskoczyli Amerykanie i przy stanie 24:17 mieli aż siedem piłek setowych. Niemcy nie złożyli broni i przegrywali już tylko 22:24. Stany Zjednoczone w końcu jednak domknęły rywalizację, triumfując do 22.

 

Drugi i trzeci akt zmagań nie były już tak rwane z obu stron, jak ten pierwszy. Amerykanom udało się skontrolować wydarzenia i sięgnęli po pewne zwycięstwa. Najpierw do 15, a później do 20, odnosząc wiktorię w całej potyczce.

 

Niemcy - Stany Zjednoczone 0:3 (22:25, 15:25, 20:25)

 

Skrót meczu Niemcy - Stany Zjednoczone w załączonym materiale wideo:

 

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