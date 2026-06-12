Kamil Majchrzak po bolesnych porażkach w turniejach w Hamburgu oraz Roland Garros wystąpił w Challengerze w Birmingham. Polak wygrał trzy mecze, ale w półfinale, choć miał nawet piłkę meczową, przegrał z Otto Virtanenem i odpadł z zawodów.

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Zaledwie trzy dni później zrewanżował się Finowi w pierwszej rundzie zmagań w 's-Hertogenbosch. Mecz zakończył się wynikiem 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4). W piątek Majchrzak pewnie pokonał Jamesa McCabe'a 6:0, 6:3.

Jego ćwierćfinałowym rywalem będzie Felix Auger-Aliassime, czyli czwarty tenisista świata. Kanadyjczyk odpadł w ćwierćfinale Roland Garros po porażce z późniejszym finalistą Flavio Cobollim. Następnie rozpoczął rywalizację w holenderskich zawodach i na inaugurację pokonał Martona Fucsovicsa 6:3, 6:4.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Felix Auger-Aliassime na Polsatsport.pl.

HP, Polsat Sport