Brazylia niepokonana po dwóch meczach Ligi Narodów!

Zarówno Brazylia, jak i Belgia rozpoczęły tegoroczną Ligę Narodów od zwycięstwa za trzy punkty. Ci pierwsi pokonali 3:1 Iran, natomiast drudzy - w takim samym rozrachunku - triumfowali nad Bułgarią.

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Spotkanie Brazylii z Belgią miało tylko jednego bliskiego seta. Mowa o drugiej partii, w której do 23 triumfowała ekipa z Europy, wyrównując tym samym stan całego spotkania po wcześniejszym zwycięstwie 25:19 "Canarinhos" w premierowej odsłonie.

Kolejne dwa akty rywalizacji należały już bez dwóch zdań do Brazylijczyków. Zespół z Ameryki Południowej okazał się lepszy odpowiednio do 15 i 20, odnosząc wiktorię i dopisując do tabeli trzy "oczka". Po dwóch starciach podopieczni Bernardo Rezende mają tym samym na swoim koncie sześć punktów.

Brazylia - Belgia 3:1 (25:19, 23:25, 25:15, 25:20)

Skrót meczu Brazylia - Belgia w załączonym materiale wideo:

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