Co z powrotem Alcaraza? Finalista French Open zabrał głos. "Proszę zachować spokój"

Zwycięzca tegorocznego Australian Open wycofał się z rywalizacji po meczu pierwszej rundy w Barcelonie. Od tamtej pory opuścił zmagania w Madrycie, Rzymie oraz wielkoszlemowy turniej French Open, a później zapowiedział, że nie wystąpi również na tegorocznym Wimbledonie. Przyczyną absencji jest stan zapalny pochewki ścięgnistej.

Dokładniejsze informacje na temat stanu zdrowia swojego podopiecznego przekazał kapitan reprezentacji Hiszpanii w Pucharze Davisa, a także finalista Rolanda Garrosa z 2013 roku, David Ferrer. W wywiadzie udzielonym dziennikowi "AS" podkreślił, że rehabilitacja wicelidera rankingu przebiega zgodnie z założonym planem.

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- Proszę zachować spokój. Bądźcie pewni, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Najważniejsze, aby Carlos (Alcaraz - dop. red.) całkowicie wyzdrowiał, krok po kroku. Nie ma potrzeby tego nadmiernie analizować. To uraz, który wymaga ostrożnego leczenia, a dużym plusem jest fakt, że jest on bardzo silny mentalnie i znajduje się w świetnych rękach - zaznaczył były tenisista.

Do sytuacji odniosła się również dwukrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, Garbine Muguruza. Zwróciła ona uwagę na ogromną presję, z jaką zmagają się sportowcy pauzujący przez dłuższy czas.

- Kontuzja nadgarstka u Alcaraza to skomplikowana sprawa. Znajdują się tam drobne kości, dlatego trzeba postępować z ogromną ostrożnością. On musi zapanować nad chęcią natychmiastowego powrotu. Jako gracze odczuwamy wielką presję, by szybko wznowić starty i nie stracić swojej pozycji. (...) Oby był gotowy na amerykańskie tournee. Trawa to bardzo zdradliwa nawierzchnia do wznawiania gry - oceniła zawodniczka w rozmowie z tą samą hiszpańską gazetą.