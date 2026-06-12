Drugi mecz, drugie zwycięstwo! Awans Polski na MŚ 2026
Polska wygrała ze Szwajcarią w piątkowym meczu grupy E w drużynowych mistrzostwach świata w darcie. Biało-Czerwoni, grający w składzie Krzysztof Ratajski i Sebastian Białecki, wygrali 4:2 i wywalczyli awans do fazy pucharowej turnieju.
Polacy zmagania rozpoczęli w czwartek, pewnie pokonując Portugalczyków 4:1. W drugim meczu zmierzyli się ze Szwajcarami i również wygrali 4:2.
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Polacy w meczu ze Szwajcarią osiągnęli średnią punktową 87,92. Jeśli chodzi o skuteczność na podwójnych, skończyli cztery z 12 prób (33,3%).
Tym samym Ratajski i Białecki wygrali grupę E z dwoma triumfami na koncie, wywalczając awans do fazy pucharowej turnieju rozgrywanego w Niemczech.
Tytułu broni Irlandia Północna, która w ubiegłym roku, w składzie - Josh Rock i Daryl Gurney, pokonała w finale Walię (reprezentowaną przez Gerwyna Price'a oraz Jonny'ego Claytona) 10:9.
Tegoroczny turniej World Cup of Darts rozpoczął się w czwartek, 11 czerwca, w niemieckiej hali Eissporthalle i potrwa do niedzieli. W walce o mistrzowski tytuł bierze udział łącznie 40 reprezentacji.Przejdź na Polsatsport.pl