Drugi mecz, drugie zwycięstwo! Awans Polski na MŚ 2026

Inne

Polska wygrała ze Szwajcarią w piątkowym meczu grupy E w drużynowych mistrzostwach świata w darcie. Biało-Czerwoni, grający w składzie Krzysztof Ratajski i Sebastian Białecki, wygrali 4:2 i wywalczyli awans do fazy pucharowej turnieju.

Dwóch mężczyzn w czerwonych koszulkach pozuje do zdjęcia, wskazując palcami.
fot. Facebook
Krzysztof Ratajski i Sebastian Białecki

Polacy zmagania rozpoczęli w czwartek, pewnie pokonując Portugalczyków 4:1. W drugim meczu zmierzyli się ze Szwajcarami i również wygrali 4:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szok na dzień przed startem MŚ! Reprezentacja wycofała się z turnieju

 

Polacy w meczu ze Szwajcarią osiągnęli średnią punktową 87,92. Jeśli chodzi o skuteczność na podwójnych, skończyli cztery z 12 prób (33,3%).

 

Tym samym Ratajski i Białecki wygrali grupę E z dwoma triumfami na koncie, wywalczając awans do fazy pucharowej turnieju rozgrywanego w Niemczech.

 

Tytułu broni Irlandia Północna, która w ubiegłym roku, w składzie - Josh Rock i Daryl Gurney, pokonała w finale Walię (reprezentowaną przez Gerwyna Price'a oraz Jonny'ego Claytona) 10:9.

 

Tegoroczny turniej World Cup of Darts rozpoczął się w czwartek, 11 czerwca, w niemieckiej hali Eissporthalle i potrwa do niedzieli. W walce o mistrzowski tytuł bierze udział łącznie 40 reprezentacji.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DARTINNEKRZYSZTOF RATAJSKIPOZOSTAŁESEBASTIAN BIAŁECKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dorota Borowska: Nie był to wyścig marzeń, ale rozpędzamy się ze startu na start
Zobacz także

Dobry początek Mistrzostw Europy w wykonaniu Polaków

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 