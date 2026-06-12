Eksperci wzięli pod lupę mecz otwarcia mundialu! "Potężna różnica"

Po raz pierwszy w historii gospodarzami MŚ są aż trzy kraje: Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Nowością jest również to, że w turnieju wystąpi aż 48 reprezentacji. Eksperci przeanalizowali już mecz otwarcia, w którym Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki 2:0. Co ciekawe, podczas tego spotkania sędzia pokazał aż trzy czerwone kartki.

- Mundial jest zawsze pewnym przełomem, bo pojawiają się nowe dyrektywy dla sędziów, a w przypadku tego turnieju mamy nawet nowe zasady. Weszły przecież przepisy dotyczące schodzenia z boiska przy zmianach czy wznawiania gry, które mają ją upłynnić. Jeśli chodzi o czerwone kartki, sędziowie dostali instrukcje, żeby być bardziej surowymi. Nie wydaje mi się, że te wykluczenia w meczu otwarcia były przypadkiem. Wszystko wskazuje na to, że takie były wytyczne. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale na pewno będzie miało bardzo duży wpływ. Utrata piłkarza na kolejny mecz jest niezwykle dotkliwa dla krajów, które chciałyby pograć na tym mundialu trochę dłużej - powiedział Radosław Nawrot, dziennikarz Interii.

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W tegorocznych mistrzostwach świata odbędą się 104 mecze. Ich gospodarzami jest 16 miast: 11 w USA, trzy w Meksyku i dwa w Kanadzie. Do fazy pucharowej awansują po dwie czołowe drużyny z każdej z 12 grup oraz osiem najlepszych sklasyfikowanych na trzecich pozycjach. Finał zaplanowano na 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku.

- Gdy przeanalizujemy te trzy czerwone kartki - pierwsza była ewidentna. Przy drugiej sędziemu pomógł VAR i, jak się okazało, też była słuszna. Trzecia natomiast to faul w kontrze - zamiast na piłce, zawodnik skupił się na nogach rywala - ocenił Roman Kołtoń.

- Kiedy grasz 11 na 9, to jest już potężna różnica. Gdyby tacy Francuzi albo Hiszpanie grali 11 na 10, posiadanie piłki wynosiłoby 90 do 10 procent. Oni jednak nie potrafili sobie ułożyć taktyki tak, aby kontrolować grę przy prowadzeniu i przewadze. Zaakceptowali chaos - podsumował Tomasz Hajto.

W mundialu nie bierze udziału reprezentacja Polski, wyeliminowana w finale baraży przez Szwecję. Biało-czerwonych ostatnio zabrakło w finałach MŚ w 2014 roku.

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ŁO, Polsat Sport