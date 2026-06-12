Grbić powiedział to po przegranej. „Gdyby było widać efekty, to byłbym najlepszy na świecie”

Za nami mecz reprezentacji Polski z Japonią, w którym Biało-Czerwoni ulegli rywalowi po tie-breaku. W składzie kadry powołanej na trwający turniej Ligi Narodów znalazło się wielu młodych siatkarzy. Jak na ich rozwój zapatruje się trener, który świeżo po meczu udzielił wywiadu reporterom Volleyball World?

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze stracili pozycję lidera rankingu FIVB. Kto wyprzedził Biało-Czerwonych?

- Jeśli zawodnicy mieliby wyciągać wnioski, tak aby efekty było widać po pierwszym takim meczu, to byłoby cudownie. Nie miałbym co robić. Byłbym najlepszy na świecie. To nie jest jednak łatwy proces. Czasem czujesz, że uderzasz głową w mur. Przegrywasz podobne sytuacje, ale uczysz się i starasz wyciągnąć wnioski - powiedział w pomeczowym wywiadzie selekcjoner Nikola Grbić.

Trener podkreślił, że przed jego zawodnikami jeszcze sporo pracy, ale ma świadomość długości tego procesu.

- Trzeba wiedzieć kiedy podejmować większe ryzyko, a czasem posłuchać trenera, ale to długi proces, który nas czeka. Musimy mieć więcej cierpliwości, chociaż wcale nie jest to łatwe, zwłaszcza gdy jesteśmy blisko rywala. Czasem o wyniku spotkania decyduje jedna piłka. To jedna akcja, która może wpłynąć na wynik całego meczu - powiedział Grbić.

Co zatem ucieszyło serbskiego szkoleniowca po meczu z Japonią?

- Jestem zadowolony z tego, że potrafiliśmy wrócić do gry. Mieliśmy swoje szanse, ale powtórzę się, że to bardzo długi proces i cieszę się, że mamy teraz dzień wolny, szczególnie po tym, że rozegraliśmy dwa tie-breaki. Mam nadzieję, że zregenerujemy się i zagramy lepiej - dodał trener reprezentacji.

Polskę czeka jeszcze ostatnie starcie w Chinach. Rywalem Biało-Czerwonych będą Ukraińcy, a spotkanie odbędzie się w niedzielę 14 czerwca o godz. 7:00 czasu polskiego.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport