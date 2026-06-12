Jednak nie DevelopRes! Utalentowana polska siatkarka zagra we Włoszech
Nelly Adamczewska w styczniu dołączyła do drużyny DevelopRes Rzeszów. Jak się okazało, 18-letnia przyjmująca w przyszłym sezonie nie zagra w rzeszowskim klubie. Została wypożyczona do drużyny Marsala Volley, występującej we włoskiej Serie A2.
Nelly Adamczewska (rocznik 2008) siatkarskie doświadczenie zbierała m.in. w SMS PZPS Szczyrk, oraz młodzieżowych drużynach Legionovii i Energa MKS SMS Kalisz. W barwach Metalkas Pałacu Bydgoszcz zadebiutowała w rozgrywkach Tauron Ligi, w których rozegrała do tej pory 19 spotkań.
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W poprzednim sezonie była w Pałacu na wypożyczeniu, ale w styczniu wróciła do Rzeszowa. Uzupełniła skład Developresu po tym, jak z drużyną rozstała się Aleksandra Dudek.
W zbliżającym się sezonie nie zobaczymy utalentowanej przyjmującej w barwach rzeszowskiego klubu. Siatkarka trafi do włoskiej drużyny Marsala Volley, grającej w Serie A2.
"Nasza utalentowana przyjmująca Nelly Adamczewska, najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w zespole Marsala Volley, rywalizującym na zapleczu włoskiej ekstraklasy (Serie A2). Mamy nadzieję, że na tamtejszych parkietach Nelly zbierze kolejne cenne doświadczenie" – poinformował KS DevelopRes Rzeszów w mediach społecznościowych.
Klub z Italii przedstawił już swoją nową zawodniczkę.
– Jestem zachwycona, że zaczynam tę nową przygodę w Marsali i poznaję nowych fanów, drużynę oraz personel. Nie mogę się doczekać, aby pracować z nimi i dać z siebie wszystko w siłowni i na boisku – powiedziała Nelly Adamczewska.Przejdź na Polsatsport.pl