Kiedy mecz Polska - Ukraina w Lidze Narodów? Kiedy grają siatkarze?

Przed reprezentacją Polski kolejne i ostatnie już spotkanie Ligi Narodów w chińskim Linyi. Po meczach z Kubą, Słowenią oraz Japonią przyszedł czas na starcie z Ukrainą.

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Podopieczni trenera Raula Lozano mogą być świetnie znani polskim kibicom, zwłaszcza z krajowych parkietów. W składzie kadry Ukrainy występują Jurij Semeniuk z PGE Projektu Warszawa czy Wasyl Tupczij z Barkomu Każany Lwów. Po długiej przerwie do reprezentacji powrócił również Ołeh Płotnicki grający we Włoszech. Przyjmujący jednak nie poleciał do Chin z kadrą.

W VNL 2026 gra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn rywalizuje w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia, podobnie jak w ubiegłym roku, gospodarzem będzie miasto Ningbo w Chinach.

Kiedy mecz Polska - Ukraina? O której grają polscy siatkarze?

Mecz Polska - Ukraina w Lidze Narodów siatkarzy odbędzie się w niedzielę (14 czerwca) o godz. 7:00 czasu polskiego.

Polsat Sport