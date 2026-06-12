Klamka zapadła! Projekt wydał oficjalny komunikat w sprawie trenera

Siatkówka

PGE Projekt Warszawa oficjalnie poinformował, że Kamil Nalepka będzie pełnił funkcję asystenta trenera w sezonie 2026/2027. Przypomnijmy, że prowadził on ekipę ze stolicy od stycznia 2026 roku. Głównym szkoleniowcem drużyny z Warszawy został Roberto Piazza.

Trener siatkówki w czarnej koszulce z krótką brodą
fot: PAP
Kamil Nalepka
PGE Projekt Warszawa
Kamil Nalepka

Nalepka sprawował obowiązki pierwszego trenera od stycznia 2026 roku. Zastąpił na tym stanowisku Tommiego Tiilikainena. Władze klubu zdecydowały się na rozstanie z Finem, ponieważ nie sprostał przedsezonowym oczekiwaniom.

 

Pod wodzą Polaka ekipa z Warszawy zakończyła zmagania w PlusLidze z brązowym medalem, natomiast w Lidze Mistrzów dotarła do turnieju finałowego, plasując się ostatecznie na czwartej pozycji.

 

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Od nowego sezonu za wyniki drużyny będzie odpowiadał Roberto Piazza. Włoch wraca do Polski po siedmiu latach - w przeszłości spędził rok w Jastrzębskim Węglu, a w latach 2017-2019 prowadził PGE Skrę Bełchatów, z którą wywalczył mistrzostwo i dwa Superpuchary Polski.

 

W swoim bogatym dorobku ma również sukcesy z Sisleyem Treviso (Puchar CEV), Olympiakosem Pireus (Puchar Grecji) oraz Allianz Milano (dwa Puchary Challenge i brąz Serie A). Szkoleniowiec prowadził także reprezentacje Kataru i Holandii, a od 2025 roku jest selekcjonerem kadry narodowej Iranu.

ŁO, Polsat Sport
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KAMIL NALEPKAPGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGASIATKÓWKA
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