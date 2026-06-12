Kolejna porażka Hurkacza. Nieudany początek sezonu na trawie

Nie jest to najlepszy czas dla Hurkacza. Polak uległ Węgrowi Martonowi Fucsovicsowi 6:3, 6:7(6), 6:7(4) i pożegnał się z turniejem singlowym ATP w 's-Hertogenbosch już w pierwszej rundzie. Porażka ta będzie miała dla Wrocławianina bardzo bolesne konsekwencje - wypadnie on bowiem z czołowej setki rankingu ATP. Ostatni raz 29-latek nie był w niej obecny w sierpniu 2018 roku (109. miejsce).

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W rywalizacji deblowej po raz pierwszy w karierze połączył on siły z Kanadyjczykiem. W swoim pierwszym wspólnym meczu, w ramach pierwszej rundy tego turnieju, pokonali oni duet Yuki Bhambri/Michael Venus 3:6, 6:4, 14:12.

W kolejnej fazie ich przeciwnikami byli reprezentanci gospodarzy - Sander Arends i David Pel. Pierwsza, niezwykle wyrównana partia padła łupem Holendrów, którzy wygrali 7:6, choć przez większość czasu na prowadzeniu znajdowali się Hurkacz i Diallo.

Polsko-kanadyjski duet szybko wyciągnął jednak wnioski. Już na początku drugiej odsłony przełamali rywali i utrzymali przewagę do końca seta. O losach awansu musiał zatem zadecydować super tie-break. W nim lepsi okazali się reprezentanci gospodarzy.

W półfinale ich rywalami będą inni Holendrzy - Tallon Griekspoor oraz Botic Van De Zandschulp.

Hubert Hurkacz/Gabriel Diallo - Sander Arends/David Pel 6:7(5), 6:4, 7:10.