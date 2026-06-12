Kolejne awanse Polaków do finałów A mistrzostw Europy! Od soboty walka o medale

W piątek aż na dwóch dystansach rywalizował Alex Borucki, który zakwalifikował się do półfinałów w K-1 na dystansie 500 i 1000 metrów. Musiał więc walczyć zarówno w sesji porannej, jak i popołudniowej, ale… spisał się doskonale! Wygrał oba półfinały, a to oznacza, że zaprezentuje się w finałach A obu konkurencji!

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– Wiem, na co mnie stać na dystansie 500 metrów. Wyniki treningowe pokazują, że jestem dobrze przygotowany, dlatego po, moim zdaniem, bardzo nieudanym występie w Brandenburgu zależy mi na rehabilitacji i pokazaniu się tutaj z jak najlepszej strony. Chcę dobrze zaprezentować się zarówno na 500, jak i na 1000 metrów., który jest dla mnie w zasadzie debiutem w seniorskim kajakarstwie. W ubiegłym roku próbowaliśmy już swoich sił na tym dystansie, ale nie czułem się wtedy najlepiej. Tak naprawdę nie byłem zadowolony z żadnego startu w jedynce. Teraz czuję się o niebo lepiej, co widać również po osiąganych rezultatach. Sam awans do finału A w tak znakomitej stawce jest dla mnie dużym osiągnięciem. Każdego z tych zawodników znam z nazwiska. Jeszcze kilka lat temu oglądałem ich, inspirowałem się ich startami i marzyłem o rywalizacji na takim poziomie. Dziś możemy walczyć jak równy z równym i mam nadzieję, że jutrzejszy wyścig przyniesie dobry rezultat. Najważniejsze jest jednak dla mnie to, aby po starcie być zadowolonym z samego siebie i ze swojego występu. Jeśli dam z siebie wszystko i zrealizuję założenia, będę mógł spojrzeć na ten wyścig z satysfakcją – podsumowuje Borucki.

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Formalności dopełniła także Anna Puławska, czyli aktualnie nasza najbardziej utytułowana zawodniczka reprezentacji Polski. W czwartkowym wyścigu była druga w K-1 na 500 metrów i musiała przebijać się jeszcze przez półfinał. Zgodnie z przewidywaniami wygrała ten piątkowy wyścig i w niedzielę czekają ją dwa finały A, zarówno w K-1, jak i w K-2 w osadzie z Martyną Klatt.

– Wczorajszy wyścig był z mojej strony poprawny. Co prawda nie udało się wywalczyć bezpośredniego awansu do finału, ale myślę, że potrzebowałam właśnie takiego startu. Dzisiejszy wyścig pozwolił mi się trochę "przepalić", sprawdzić swoją dyspozycję i utwierdzić się w przekonaniu, że ta moc nadal jest. Teraz z niecierpliwością czekam na finał. Podchodzę do niego bez większej presji. Przyjechałam tutaj przede wszystkim po to, żeby realizować swoje założenia i płynąć swoje wyścigi. Wiem, że nadal jesteśmy w okresie treningowym, dlatego zachowuję spokój i skupiam się na tym, aby zaprezentować poziom, na jaki jestem gotowa w tym momencie sezonu. Jeśli chodzi o start w dwójce, jestem spokojna. Martyna bardzo dobrze prowadzi wyścigi, więc o ten element się nie martwię. Z mojej strony mogę obiecać, że dam z siebie wszystko i będę równo pracować od startu do mety. Mam nadzieję, że po wyścigu będziemy mogły wspólnie cieszyć się z dobrego rezultatu – podkreśla Mrągowianka.

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W piątkowych wyścigach startowali także kanadyjkarze Maja Rużanowska i Gracjan Michalak. Pierwsza z zawodniczek była siódma w C-1 na 500 metrów i przez to nie awansowała dalej. Michalak z kolei zakończył rywalizację na czwartym miejscu i też nie popłynie o medale. Również czwarte na mecie były Milena Mackiewicz i Dorota Borowska, czyli nasza osada w C-2 na 500 metrów. Taki rezultat w półfinale oznacza koniec marzeń o medalu.

– Niestety, tym razem trochę zabrakło. Wydaje mi się, że warunki nie do końca mi sprzyjały. Wiatr wiał lekko z lewej strony i dodatkowo momentami był pod wiatr. Zdecydowanie lepiej czuję się w warunkach, gdy wiatr pomaga, dlatego nie było mi dziś łatwo. Liczyłem na awans i możliwość walki w finale, ale tym razem rywale okazali się lepsi. Oczywiście szkoda, bo zdecydowanie lepiej byłoby znaleźć się w finale i tam rywalizować o jak najwyższe miejsce. Taki jest jednak sport i trzeba to zaakceptować. Najważniejsze jest to, że moja docelowa impreza dopiero przede mną. Za trzy tygodnie odbędą się młodzieżowe mistrzostwa świata i to właśnie na nich skupiam swoją uwagę. Mam nadzieję, że tam uda mi się zaprezentować znacznie lepiej i pokazać pełnię swoich możliwości. Teraz zostaję jeszcze na torze, będę kibicował kolegom i koleżankom z reprezentacji, a później wracamy do pracy i przygotowań do kolejnych startów. Walczymy dalej i patrzymy w przyszłość z optymizmem – zaznacza Michalak.

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Kibice mogli się cieszyć też z dobrych półfinałów w wykonaniu naszych parakajakarzy. Aż dwa wyścigi czekały Annę Bilovol. Reprezentantka Polski awansowała do finału A w KL2 na 200 m, bowiem wygrała ten wyścig. Czwarte miejsce nasza zawodniczka zajęła natomiast w VL3 na 200 m i tutaj odpadła z rywalizacji. W finale A zobaczymy też Roberta Wyderę. Nasz parakajakarz startujący w VL3 na 200 metrów był trzeci w półfinale. Nieco mniej szczęścia miał Mateusz Surwiło, który był dopiero szósty w KL3 na 200 metrów i odpadł z dalszej rywalizacji.

Sobotnia rywalizacja z udziałem Polaków rozpocznie się tuż po 10.35, a jako pierwszy o medale powalczy Borucki.

Informacja prasowa Polskiego Związku Kajakowego