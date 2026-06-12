Kuriozalne sceny na meczu otwarcia. Bohaterem sędzia i... jego angielski

Cały piłkarski świat był zwrócony w czwartek na Meksyk, gdzie doszło do upragnionej inauguracji mundialu. Gospodarze podejmowali RPA i zasłużenie wygrali 2:0. Warto podkreślić, że więcej niż goli było czerwonych kartek, których arbiter pokazał aż trzy. Pierwszą z nich dostał Yaya Sithole w 49. minucie. Kolejną obejrzał również piłkarz z RPA, a konkretnie Themba Zwane.

Sędzia musiał najpierw posłużyć się wideoweryfikacją VAR, podczas której dostrzegł uderzenie łokciem Zwane. Następnie, wedle nowych wytycznych, które obowiązują na tym turnieju, sędzia jest zobligowany wyjaśnić decyzję przez mikrofon dla widzów na stadionie oraz przed telewizorami. I tutaj zaczęły się problemy.

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Sampaio, który ostatecznie pokazał czerwoną kartkę reprezentantowi RPA, miał kłopot z płynnym wytłumaczeniem decyzji w języku angielskim. Najlepiej świadczy o tym reakcja Zwane, który stał i wymownie spoglądał na Brazylijczyka. Nagranie stało się już hitem w sieci.

🚨⚽️🏆: 2026 WORLD CUP DIARIES:



Brazilian referee Wilton Sampaio became one of the main figures of the World Cup's kickoff after sending off three players and going viral for his struggles with English when explaining his decisions over the stadium's loudspeakers.… — The Futy Arena | 𝐅𝐀 (@FutyArena) June 12, 2026

Ekipa z Afryki kończyła mecz w dziewiątkę, natomiast w doliczonym czasie gry czerwoną kartkę ujrzał również Cesar Montes z Meksyku.

Polsat Sport