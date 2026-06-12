Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - piątek 12.06 (WIDEO)

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarzy toczy się z udziałem 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

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Pierwszego tygodnia zmagań siatkarze rywalizują w Lidze Narodów w Ottawie, Brasilii oraz Linyi (10-14 czerwca). Już pierwsze dni VNL 2026 przyniosą wiele ciekawych konfrontacji i kilka siatkarskich klasyków.



W ostatnim z miast występuje reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni mają za sobą już dwa spotkania. Najpierw pokonali 3:0 Kubę, a później ulegli 2:3 Słowenii.

Liga Narodów siatkarzy. Wyniki i skróty meczów - piątek 12.06:

12.06.2026: Brazylia - Belgia (1:00)

12.06.2026: Kanada - Francja (1:30)

12.06.2026: Ukraina - Kuba (10:30)

12.06.2026: Japonia - Polska (14:00)

12.06.2026: Belgia - Serbia (21:30)

12.06.2026: Niemcy - Stany Zjednoczone (22:00)

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

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