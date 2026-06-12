Liga Narodów siatkarzy: Polska - Japonia. Relacja live i wynik na żywo

W VNL 2026 gra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn rywalizuje w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia, podobnie jak w ubiegłym roku, gospodarzem będzie miasto Ningbo w Chinach.

Biało-Czerwoni mają za sobą dwa spotkania. Najpierw ograli Kubańczyków 3:0, a następnie przegrali 2:3 ze Słoweńcami.

Z kolei Japończycy mają na koncie jeden mecz. W środę pewnie ograli Ukraińców 3:0, z którymi Biało-Czerwoni zmierzą się w sobotę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Japonia w czwartek 12 czerwca na Polsatsport.pl.