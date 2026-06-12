W pierwszej części Ligi Narodów siatkarzy rywalizuje 18 reprezentacji. Zmagania tradycyjnie już podzielono na trzy turnieje interkontynentalne. Późniejsza faza finałowa z udziałem ośmiu najlepszych zespołów zostanie rozegrana w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w mieście Ningbo w Chinach. Drużyny będą tam grały systemem pucharowym - ćwierćfinały, półfinały i mecze o medale.

ZOBACZ TAKŻE: Legendarny siatkarz zakończył karierę. "Mam nadzieję, że byłem przykładem dla młodzieży"

Reprezentacja Ukrainy rozpoczęła zmagania w Lidze Narodów od porażki z Japonią. Mecz zakończył się wynikiem 0:3. Następnego dnia pokonała jednak Chiny 3:1.

W kolejnym starciu ukraińscy siatkarze zmierzą się z reprezentacją Kuby. Ta w pierwszym meczu nie miała żadnych szans z Polską i przegrała w trzech setach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ukraina - Kuba na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 10:30.

HP, Polsat Sport