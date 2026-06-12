Linette - Sonmez. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Linette - Sonmez w 's-Hertogenbosch?

Tenis

Magda Linette - Zeynep Sonmez to ćwierćfinał turnieju WTA w 's-Hertogenbosch. Kto wygrał mecz Linette - Sonmez? Jaki był wynik meczu Linette - Sonmez?

Magda Linette uderza piłkę rakietą tenisową podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Magda Linette

Magda Linette zainaugurowała sezon na kortach trawiastych. Na początek Polka przystąpiła do turnieju rangi WTA 250 w 's-Hertogenbosch.

 

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Poznanianka w Holandii ma na swoim koncie już dwa zwycięstwa. Pokonała odpowiednio Australijkę Kimberly Birrell oraz Słowaczkę Mię Pohankovą.

 

Linette jest tym samym w ćwierćfinale imprezy w 's-Hertogenbosch. O awans do najlepszej czwórki mierzy się z Turczynką Zeynep Sonmez.

Linette - Sonmez. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Linette - Sonmez poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Linette - Sonmez, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

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