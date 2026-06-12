Linette - Sonmez. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Linette - Sonmez w 's-Hertogenbosch?
Magda Linette - Zeynep Sonmez to ćwierćfinał turnieju WTA w 's-Hertogenbosch. Kto wygrał mecz Linette - Sonmez? Jaki był wynik meczu Linette - Sonmez?
Magda Linette zainaugurowała sezon na kortach trawiastych. Na początek Polka przystąpiła do turnieju rangi WTA 250 w 's-Hertogenbosch.
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Poznanianka w Holandii ma na swoim koncie już dwa zwycięstwa. Pokonała odpowiednio Australijkę Kimberly Birrell oraz Słowaczkę Mię Pohankovą.
Linette jest tym samym w ćwierćfinale imprezy w 's-Hertogenbosch. O awans do najlepszej czwórki mierzy się z Turczynką Zeynep Sonmez.
Linette - Sonmez. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?
Wynik meczu Linette - Sonmez poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Linette - Sonmez, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.Przejdź na Polsatsport.pl