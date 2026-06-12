Magazyn Polskiego Sportu o sukcesie Mai Chwalińskiej. Transmisja TV i stream online

Między Paryżem a Londynem. W pierwszej części kolejnego "Magazynu Polskiego Sportu" wrócimy do fenomenalnego występu Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garossa i zapowiemy zbliżający się wielkimi krokami wielkoszlemowy Wimbledon, który będziemy pokazywać na sportowych antenach Polsatu. Gościem Aleksandry Szutenberg będzie Tomasz Lorek, posłuchamy też najciekawszych fragmentów ekskluzywnej rozmowy naszego komentatora i eksperta tenisowego z finalistką French Open oraz jej czeskim szkoleniowcem Jaroslavem Machovskym.

W drugiej części programu w studiu zasiądą reprezentantki Polski w układach zbiorowych w gimnastyce artystycznej, które o tym, że lecą na ME dowiedziały się w ostatniej chwili a wróciły z Warny z wyrównaniem najlepszego wyniku w historii. O nerwowej walce - o jak się okazało - znakomity start w tej imprezie opowiedzą Vesna Pietrzak oraz Vlada Bodnar. Do naszej rozmowy dołączy również Maria Drobniak, która jako pierwsza polska gimnastyczka sportowa od 10 lat sięgnęła po złoty medal Pucharu Świata.



Przypomnimy zakończony wywalczeniem dwóch srebrnych medali występ Klaudii Zwolińskiej na zawodach Pucharu Świata w Pradze i zajrzymy do Sopotu, gdzie odbyły się mistrzostwa Polski kobiet w żeglarstwie oraz Kongres Sport For Brands. Na koniec powiemy o uniku Radosława Piesiewicza. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie zareagował w terminie na wniosek opozycji o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



"Magazyn Polskiego Sportu" w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport