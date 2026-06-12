Magda Linette - Barbora Krejcikova. Kiedy mecz? O której godzinie?

Tenis

Magda Linette awansowała do półfinału turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w ‘s-Hertogenbosch. Polska tenisistka zwyciężyła Turczynkę Zeynep Sonmez 6:4, 6:2. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z „ósemką” Czeszka Barbora Krejcikova. Kiedy mecz Linette - Krejcikova? O której godzinie półfinał Linette?

Magdalena Linette, polska tenisistka w żółtej czapce i białej koszulce sportowej
fot. PAP
Magda Linette - Barbora Krejcikova. Kiedy mecz? O której godzinie?

Linette, 60. w światowym rankingu, spotkanie rozpoczęła od przegranego serwisu. Później z mozołem odrabiała straty. Jeszcze w pierwszej partii dwukrotnie zaliczyła break-pointa, wykorzystując drugiego setbola. Druga partia w jej wykonaniu była zdecydowanie lepsza. Klasyfikowana siedem pozycji niżej Sonmez ani razu poważniej nie zagroziła Poznaniance, która awansowała do najlepszej czwórki turnieju.

 

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Polka zrewanżowała się Turczynce za ubiegłoroczną porażkę w 1/8 finału turnieju WTA 500 na twardych kortach w meksykańskiej Meridzie, gdzie skreczowała przy stanie 3:6, 1:3.

 

Rywalką Linette w półfinale będzie Czeszka Krejcikova (47. WTA). Do tej pory zawodniczki zmierzyły się czterokrotnie. Jedyne zwycięstwo Polka zanotowała rok temu w ich ostatnim pojedynku, w pierwszej rundzie turnieju na ziemnej nawierzchni w Strasburgu.

 

Linette jest jedyną Polką, która wystartowała w Holandii w singlu.

Linette - Krejcikova. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Linette - Krejcikova? Półfinał z udziałem Polki zostanie rozegrany w sobotę 13 czerwca. Godzina meczu Linette - Krejcikova nie została jeszcze podana przez organizatorów.

BS, PAP
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WTA w 's-Hertogenbosch: Linette vs Barbora Krejcikowa. Magda wygra?
MAGDA LINETTETENISTURNIEJE ATP I WTA
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