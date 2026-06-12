Magda Linette - Barbora Krejcikova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Tenis

Magda Linette - Barbora Krejcikova to półfinałowe starcie turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w ‘s-Hertogenbosch. Kto wygrał mecz Linette - Krejcikova? Jaki był wynik półfinału Linette?

Magdalena Fręch, polska tenisistka, robiąca selfie w lustrze, podczas turnieju w Holandii.
fot. Instagram
Magda Linette - Barbora Krejcikova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Polka znakomicie spisuje się podczas turnieju w holenderskim ‘s-Hertogenbosch. Dość powiedzieć, że jest już w półfinale. W ćwierćfinale doświadczona polska tenisistka ograła w dwóch setach Turczynkę Zeynep Sonmez.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wygrana 6:0, przerwany mecz i ostatecznie porażka. Zwariowane spotkanie polskiej tenisistki

 

Do tej pory Linette i Krejcikova zmierzyły się ze sobą czterokrotnie. Jedyne zwycięstwo Polka zanotowała rok temu w ich ostatnim pojedynku, w pierwszej rundzie turnieju na ziemnej nawierzchni w Strasburgu.

 

Linette jest jedyną Polką, która wystartowała w Holandii w singlu.

Linette - Krejcikova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Linette - Krejcikova poznamy w sobotę 13 czerwca. O tym, kto wygrał półfinał Linette - Krejcikova, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MAGDA LINETTETENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ekspert uderza w sztab Świątek. "Nie może być tak, że rady dają osoby, które nie powinny"
Zobacz także

Ekspert uderza w sztab Świątek. "Nie może być tak, że rady dają osoby, które nie powinny tego robić"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 