Magda Linette - Barbora Krejcikova. Wynik meczu. Kto wygrał?
Magda Linette - Barbora Krejcikova to półfinałowe starcie turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w ‘s-Hertogenbosch. Kto wygrał mecz Linette - Krejcikova? Jaki był wynik półfinału Linette?
Polka znakomicie spisuje się podczas turnieju w holenderskim ‘s-Hertogenbosch. Dość powiedzieć, że jest już w półfinale. W ćwierćfinale doświadczona polska tenisistka ograła w dwóch setach Turczynkę Zeynep Sonmez.
ZOBACZ TAKŻE: Wygrana 6:0, przerwany mecz i ostatecznie porażka. Zwariowane spotkanie polskiej tenisistki
Do tej pory Linette i Krejcikova zmierzyły się ze sobą czterokrotnie. Jedyne zwycięstwo Polka zanotowała rok temu w ich ostatnim pojedynku, w pierwszej rundzie turnieju na ziemnej nawierzchni w Strasburgu.
Linette jest jedyną Polką, która wystartowała w Holandii w singlu.
Linette - Krejcikova. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Linette - Krejcikova poznamy w sobotę 13 czerwca. O tym, kto wygrał półfinał Linette - Krejcikova, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl