Magda Linette - Barbora Krejcikova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Polka znakomicie spisuje się podczas turnieju w holenderskim ‘s-Hertogenbosch. Dość powiedzieć, że jest już w półfinale. W ćwierćfinale doświadczona polska tenisistka ograła w dwóch setach Turczynkę Zeynep Sonmez.

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Do tej pory Linette i Krejcikova zmierzyły się ze sobą czterokrotnie. Jedyne zwycięstwo Polka zanotowała rok temu w ich ostatnim pojedynku, w pierwszej rundzie turnieju na ziemnej nawierzchni w Strasburgu.

Linette jest jedyną Polką, która wystartowała w Holandii w singlu.

Linette - Krejcikova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Linette - Krejcikova poznamy w sobotę 13 czerwca. O tym, kto wygrał półfinał Linette - Krejcikova, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport