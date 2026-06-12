Majchrzak - Auger-Aliassime. Wynik meczu. Kto wygrał Majchrzak - Auger-Aliassime w 's-Hertogenbosch?

Tenis

Kamil Majchrzak - Felix Auger-Aliassime to ćwierćfinał turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. Kto wygrał mecz Majchrzak - Auger-Aliassime? Jaki był wynik meczu Majchrzak - Auger-Aliassime?

Tenisista Kamil Majchrzak w akcji, odbijający piłkę rakietą na korcie trawiastym.
fot. PAP
Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak zainaugurował sezon na kortach trawiastych. W zeszłym tygodniu Polak dotarł do półfinału turnieju ATP Challenger Tour w Birmingham, gdzie przegrał z Finem Otto Virtanenem.

 

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Następnie Majchrzak przystąpił do imprezy rangi ATP 250 w 's-Hertogenbosch. W pierwszej rundzie wziął rewanż na Virtanenie za porażkę w Wielkiej Brytanii, natomiast w drugiej pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a.

 

Majchrzak jest tym samym w ćwierćfinale imprezy w 's-Hertogenbosch. Teraz zadanie nie jest łatwe. O awans do najlepszej czwórki mierzy się bowiem z rozstawionym z "1" Felixem Augerem-Aliassimem. Kanadyjczyk zajmuje czwarte miejsce w rankingu ATP.

Majchrzak - Auger-Aliassime. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Majchrzak - Auger-Aliassime poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Auger-Aliassime, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

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