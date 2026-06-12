Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Na otwarcie mundialu reprezentacja Meksyku pokonała Republikę Południowej Afryki 2:0. Następnie Korea Południowa wygrała z Czechami 2:1.

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Przed nami trzeci dzień tego wydarzenia. Pierwszy mecz odbędzie się w nocy z piątku (12 czerwca) na sobotę (13 czerwca) o godzinie 03:00 czasu polskiego. Na SoFi Stadium w Inglewood gospodarze turnieju Stany Zjednoczone zmierzą się z Paragwajem.

W drugim spotkaniu reprezentacja Kataru zagra ze Szwajcarią, która bardzo pewnie awansowała na mundial. Piłkarze Murata Yakina pokonali w eliminacjach Kosowo, Słowenię oraz Szwecję.

MŚ 2026: Mecze 13.06. Kto gra, o której godzinie?

Grupa D: USA - Paragwaj (03:00, USA)

Grupa B: Katar - Szwajcaria (21:00, USA)

HP, Polsat Sport