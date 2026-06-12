Niesamowita statystyka meczu na mistrzostwach świata! Nie było tak od lat

W czwartek Yaya Sithole i Themba Zwane z RPA zostali usunięci z boiska, a następnie w doliczonym czasie gry podobny los spotkał Meksykanina Cesara Montesa. Eksperci zastanawiają się, czy ta tendencja utrzyma się w kolejnych meczach mundialu, którego gospodarzami są Stanu Zjednoczone, Kanada i Meksyk. W turnieju po raz pierwszy bierze udział 48 reprezentacji, a liczba spotkań wzrosła do 104.

Od 1998 do 2022 roku w mundialu uczestniczyły 32 zespoły, a meczów rozgrywanych było po 64.

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Minęło 20 lat, od kiedy trzech graczy musiało przedwcześnie opuścić boisko w jednym meczu. W MŚ 2006 czerwone kartki zobaczyło łącznie 28 graczy. To był niezwykły turniej – po trzech zawodników zostało wyeliminowanych w trzech różnych spotkaniach, a rekord czterech czerwonych kartek padł w meczu 1/8 finału pomiędzy Portugalią i Holandią.

W 2017 roku Pierluigi Collina został mianowany szefem sędziów FIFA, co zwiastowało nową erę. Włoch często mówił o tym, że decyzje powinny być wyrazem sprawiedliwości – dla obu zespołów.

Zawodnicy powinni pozostać na boisku, chyba że zrobili coś, co rzeczywiście zasługuje na czerwoną kartkę. Nic więc dziwnego, że w mundialach 2018 i 2022 roku pokazano zaledwie po cztery czerwone kartki.

Podczas odprawy przed tegorocznym turniejem były włoski arbiter skupił się na opóźnianiu gry i ogólnym zachowaniu graczy. Nie było mowy o szczególnie twardym stanowisku sędziów wobec przepisów, które mogłoby skutkować gwałtownym wzrostem liczby czerwonych kartek. Wprowadzono jednak m.in. wykluczenie z gry zawodników, którzy zasłaniają usta podczas rozmów, oraz tych, którzy opuszczają boisko w proteście przeciwko decyzji sędziego.

Sędzia meczu otwarcia Brazylijczyk Wilton Sampaio zapisał się już na kartach historii, ale wcale nie musi wyznaczać kierunku dla innych arbitrów mundialu.

Liczba czerwonych kartek w turniejach MŚ w latach 1998-2022*:

Francja 1998 - 22

Korea Płd. i Japonia 2002 - 17

Niemcy 2006 - 28

RPA 2010 - 17

Brazylia 2014 - 10

Rosja 2018 - 4

Katar 2022 - 4

*we wszystkich turniejach rozegrano po 64 mecze

PAP