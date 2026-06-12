Największy sukces w historii! Poznaliśmy medalistów Orlen Basket Ligi

Świetnie w spotkanie wszedł Rivaldo Soares, a po późniejszym rzucie wolnym Łukasza Frąckiewicza gospodarze mieli pięć punktów przewagi. Jarosław Zyskowski i Jakub Garbacz sprawiali, że rywale ciągle byli blisko. Później jednak Darnell Edge i Ody Oguama zapewniali aż osiem punktów prowadzenia Dzikom. Po kolejnym trafieniu Soaresa po 10 minutach było 27:18. Einaras Tubutis na początku drugiej kwarty starał się poprawiać sytuację AMW Arki. Kolejne zagranie Zyskowskiego zbliżało tę ekipę na zaledwie trzy punkty. Teraz to zespół z Warszawy nie mógł wrócić do swojego tempa. Po rzutach wolnych Kresimira Ljubicicia przyjezdni byli nawet na prowadzeniu! Ostatecznie m. in. dzięki zagraniu Bena Vander Plasa pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 46:45.

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Zaraz po przerwie zespół trenera Marco Legovicha włączył piąty bieg w ofensywie. Po kolejnej efektownej akcji Rivaldo Soaresa miał 11 punktów przewagi. Pojedyncze odpowiedzi Jakuba Garbacza i Kresimira Ljubicicia w tym momencie nie wystarczały. Darnell Edge powiększał prowadzenie nawet do 19 punktów. Ten sam zawodnik ustalił wynik po 30 minutach na 81:60. W czwartej kwarcie ekipa trenera Mantasa Cesnauskisa starała się walczyć o lepszy wynik - po trójce Jarosława Zyskowskiego przegrywała już tylko 13 punktami. Ben Vander Plas nie chciał pozwolić na nic więcej. Już do samego końca gospodarze kontrolowali sytuację i nie pozwolili gospodarzom na odrobienie strat. Ostatecznie Dziki wygrały 92:78 i sięgnęły po brązowe medale ORLEN Basket Ligi.

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Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Rivaldo Soares z 22 punktami i 7 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Einaras Tubutis - zdobył 19 punktów i 15 zbiórek.

Dziki Warszawa - AMW Arka Gdynia 92:78 (27:18, 19:27, 35:15, 11:18)

Dziki Warszawa: Rivaldo Soares 22, Darnell Edge 19, Bennett Vander Plas 14, Ody Oguama 13, Landrius Horton 12, Łukasz Frąckiewicz 5, Tahlik Chavez 4, Grzegorz Kamiński 2, Krzysztof Kempa 1, Grzegorz Grochowski 0.

AMW Arka Gdynia: Einaras Tubutis 19, Luke Barrett 16, Jarosław Zyskowski 11, Kamil Łączyński 10, Jakub Garbacz 10, Kresimir Ljubicić 10, Adam Hrycaniuk 2, Filip Kowalczyk 0.

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