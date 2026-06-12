Nie żyje mistrz świata. Dzielił szatnię z Pele

Brazylijczyk reprezentował barwy narodowe w latach 1964-1972. Największym osiągnięciem w jego sportowym dorobku był triumf na mistrzostwach świata w Meksyku w 1970 roku. Rozegrał tam każdą możliwą minutę. W kolejnych latach pomógł również swojej reprezentacji w zdobyciu pucharów Copa Roca (1971) oraz Taca Independencia (1972).

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W kadrze występował u boku takich legend jak Pele, Jairzinho czy Carlos Alberto.

O śmierci 86-latka oficjalnie poinformowała Brazylijska Konfederacja Piłki Nożnej (CBF). Z doniesień wynika, że Brito od tygodnia przebywał w szpitalu z powodu ciężkiej infekcji dróg oddechowych.

Reprezentacja Brazylii, walcząca o szósty w historii tytuł mistrza świata, rozpocznie zmagania w tegorocznym mundialu już w najbliższą sobotę. Na obiekcie New York New Jersey Stadium zmierzy się z kadrą Maroka.

ŁO, Polsat Sport