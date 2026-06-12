Nie żyje znany trener. Był drugi w ligowej klasyfikacji wszech czasów

Popularny "John" rozpoczynał karierę w HS Kromieryż, skąd w wieku 19 lat przeniósł się do Sparty Praga. Następnie grał w Skodzie Pilzno, a karierę zakończył w wieku 33 lat w Sigmie Ołomuniec. W najwyższej klasie rozgrywkowej w Czechosłowacji rozegrał 183 mecze.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda piłkarskiego mundialu tonie w długach. Sąd nie dał wiary tłumaczeniom

Po zawieszeniu butów na kołku został trenerem i to właśnie na tym polu odniósł największe sukcesy, sięgając z Sigmą Ołomuniec po brązowy medal ligi czeskiej i zdobywając Puchar Czech w sezonie 2011/2012. Łącznie w roli szkoleniowca pracował w czeskiej ekstraklasie ponad 18 lat, prowadząc drużyny w 413 meczach, co daje mu drugie miejsce w ligowej klasyfikacji wszech czasów. Więcej spotkań w roli trenera w najwyższej klasie rozgrywkowej ma u naszych południowych sąsiadów jedynie Petr Rada (479).

"Petr Ulicny był jedną z najważniejszych postaci w historii naszego klubu. Z Sigmą osiągał znakomite wyniki zarówno jako piłkarz, jak i szkoleniowiec. Nawet po zakończeniu kariery pozostawał blisko klubu. Będzie nam wszystkim brakowało jego niepowtarzalnego humoru i zawsze dobrego nastroju. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie i wszystkim przyjaciołom" - czytamy w komunikacie Sigmy Ołomuniec.

Jak nieoficjalnie podają czeskie media, przyczyną śmierci Petra Ulicnego był nowotwór.