Niespodzianka była blisko! Rybakina z awansem w Londynie

WTA w Londynie to dla wielu tenisistek próba generalna przed Wimbledonem, którego tytułu broni w tym roku Iga Świątek, a który w 2022 roku padł łupem Rybakiny. Wtedy też swój najlepszy wynik na wielkoszlemowych turniejach odniosła 38-letnia Maria, która odpadła dopiero w półfinale.

Rybakina jest wiceliderką rankingu i przystąpiła do turnieju w stolicy Anglii rozstawiona jako "jedynka" ze względu na nieobecność Aryny Sabalenki. Kazaszka nie musiała rywalizować w pierwszej rundzie i czekała na rywalkę w 1/8 finału.

W niej zmierzyła się z Marią, która wygrała rok temu, ale jako 52. "rakieta" świata musiała przedzierać się przez dwuetapowe kwalifikacje. Następnie wyeliminowała Marię Sakkari. Greczynka nie ma ostatnio dobrych wspomnień w meczach z kwalifikantkami, bo na French Open przegrała z Mają Chwalińską.

Rybakina przystąpiła do tego pojedynku podwójnie zmotywowana. Kazaszka ma za sobą kompletnie nieudany French Open, gdzie odpadła już w drugiej rundzie. Dodatkowo chciała zrewanżować się za porażkę z Niemką w ćwierćfinale ubiegłorocznych londyńskich zmagań.

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W pierwszym secie obie tenisistki zapisały na swoim koncie po jednym przełamaniu. Dwie piłki setowe miała w górze Maria, ale nie potrafiła wykorzystać break pointa. O wygranej musiał zadecydować tie-break, w którym zawodniczka naszych zachodnich sąsiadów zwyciężyła dwie piłki przy zagrywce Rybakinej i ostatecznie triumfowała 7:4.

Drugi set był jeszcze bardziej wyrównany. Gra toczyła się cios za cios. Kluczowym momentem był jedenasty gem przy stanie 5:5, który padł łupem tegorocznej triumfatorki Australian Open. Rybakina poszła za ciosem i doprowadziła do remisu w meczu.

Trzeci set to już absolutna dominacja Kazaszki, która wygrała pierwszego i trzeciego gema przy zagrywce Marii, co dało jej prowadzenie 4:0 i szeroko otwarte drzwi do wygranej. Druga "rakieta" świata nie zmarnowała tak komfortowej sytuacji i doprowadziła do zwycięstwa na wagę awansu do ćwierćfinału. Tym samym Niemka nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem.

Rybakina o półfinał powalczy z Katie Boutler.

Jelena Rybakina - Tatjana Maria 6:7 (4-7), 7:5, 6:0

Polsat Sport