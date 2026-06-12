Oficjalnie! W tym klubie Anna Kurek zagra w przyszłym sezonie

Anna Kurek w swej karierze grała w klubach Pałac Bydgoszcz, Chemik Police, Impel Wrocław, Muszynianka Muszyna i Karayollari Ankara. Pod koniec 2018 roku, kilka miesięcy po powrocie do Chemika, przyjmująca przerwała swą siatkarską karierę w wieku 25 lat. Rok później poślubiła Bartosza Kurka.

Zobacz także: Polska siatkarka rozpoczęła treningi z kadrą, a tu taka wiadomość! "To jedna z liderek drużyny"

W 2024 roku niespodziewanie wróciła na boisko. Zasiliła drugoligową drużynę NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa i pomogła jej w awansie do pierwszej ligi. W 2025 została siatkarką Tokyo Sunbeams. Jak się okazało, będzie występowała w tym zespole również w kolejnym sezonie, o czym klub poinformował w mediach społecznościowych.

Jak zmieniała się Anna Kurek? Zobacz zdjęcia:

Jak zmieniała się Anna Kurek? Zobacz galerię

Kilka dni wcześniej klub Tokio Great Bears poinformował, że w przyszłym sezonie jego barwy nadal będzie reprezentował Bartosz Kurek. Będzie to drugi sezon legendy polskiej siatkówki w tej drużynie.