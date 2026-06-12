Oficjalnie! W tym klubie Anna Kurek zagra w przyszłym sezonie

Robert MurawskiSiatkówka

Anna Kurek w przyszłym sezonie nadal będzie reprezentowała barwy japońskiego klubu Tokyo Sunbeams. Drużyna ta rywalizuje w dywizji drugiej V.League.

Anna Kurek i Bartosz Kurek pozują do selfie na trybunach podczas wydarzenia sportowego.
fot. Michal Stanczyk / Cyfrasport
Anna Kurek i Bartosz Kurek kolejny sezon spędzą w Japonii.

Anna Kurek w swej karierze grała w klubach Pałac Bydgoszcz, Chemik Police, Impel Wrocław, Muszynianka Muszyna i Karayollari Ankara. Pod koniec 2018 roku, kilka miesięcy po powrocie do Chemika, przyjmująca przerwała swą siatkarską karierę w wieku 25 lat. Rok później poślubiła Bartosza Kurka.

 

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W 2024 roku niespodziewanie wróciła na boisko. Zasiliła drugoligową drużynę NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa i pomogła jej w awansie do pierwszej ligi. W 2025 została siatkarką Tokyo Sunbeams. Jak się okazało, będzie występowała w tym zespole również w kolejnym sezonie, o czym klub poinformował w mediach społecznościowych.

 

Jak zmieniała się Anna Kurek? Zobacz zdjęcia:

 

 

Kilka dni wcześniej klub Tokio Great Bears poinformował, że w przyszłym sezonie jego barwy nadal będzie reprezentował Bartosz Kurek. Będzie to drugi sezon legendy polskiej siatkówki w tej drużynie.

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