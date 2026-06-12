Ogłoszono sensacyjny transfer! Słynny siatkarz zagra na zapleczu PlusLigi

Thales Hoss (rocznik 1989) to słynny brazylijski libero. Przez wiele lat swej kariery grał w Brazylii, dopiero w 2022 roku zdecydował się na wyjazd do Europy i wzmocnił francuską ekipę Chaumont Volley-Ball 52. Rok później przeniósł się do Bogdanki LUK Lublin.

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W klubie z Lublina grał przez trzy sezony i miał ogromny wkład w jego sukcesy - mistrzostwo (2025) i wicemistrzostwo Polski (2026), Puchar Polski, Superpuchar Polski oraz Puchar Challenge. W ciągu trzech sezonów rozegrał 106 meczów w PlusLidze. Po rozstaniu z lubelskim klubem, słynny libero zostanie w Polsce. Thales Hoss został siatkarzem PZL Leonardo Avii Świdnik.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączam do PZL LEONARDO Avii Świdnik. To Klub o wielkiej historii i ugruntowanej pozycji w polskiej siatkówce, dlatego możliwość reprezentowania jego barw jest dla mnie powodem do dumy – powiedział Brazylijczyk.

– Chcę odwdzięczyć się za zaufanie ciężką pracą, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem każdego dnia. Zawsze stawiam dobro zespołu na pierwszym miejscu i zrobię wszystko, aby pomóc drużynie osiągać jak najlepsze wyniki – zaznaczył.

Thales Hoss wniesie do drużyny ze Świdnika spore doświadczenie. Wiele sukcesów osiągnął również z reprezentacją Brazylii, z którą wygrał Ligę Narodów 2021 (najlepszy libero turnieju finałowego), zdobył srebro (2022) i brąz (2025) mistrzostw świata oraz złoto Pucharu Świata (2019).

– Wierzę, że mamy bardzo mocny skład, pełen jakości i potencjału. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy ciężko pracować, aby realizować nasze cele i walczyć o sukcesy w nadchodzącym sezonie – dodał Thales Hoss, cytowany przez media społecznościowe klubu.

Avia Świdnik to klub z wielkimi tradycjami, który przez lata występował w siatkarskiej ekstraklasie. Jego barwy reprezentowali m.in. mistrzowie olimpijscy Tomasz Wójtowicz i Lech Łasko. W 1976 roku drużyna wywalczyła brązowy medal mistrzostw Polski. W minionym sezonie siatkarze ze Świdnika zostali sklasyfikowani na siódmym miejscu w PLS 1. Lidze. Po awansie do play-off, przegrali z drużyną CUK Anioły Toruń.

PLS 1. Liga siatkarzy. Końcowa klasyfikacja Zobacz galerię

Klub ogłosił ostatnio kilka transferów. Nowymi siatkarzami Avii zostali rozgrywający Grzegorz Jacznik (ostatnio InPost ChKS Chełm), środkowy Konrad Stajer (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) oraz przyjmujący Łukasz Wiese (Dukla Liberec).