Ogłoszono sensacyjny transfer! Słynny siatkarz zagra na zapleczu PlusLigi
O tym transferze mówiono już od pewnego czasu, a teraz oficjalnie go potwierdzono. Thales Hoss został nowym siatkarzem klubu PZL Leonardo Avia Świdnik. Słynny brazylijski libero przeniesie się na zaplecze PlusLigi po trzech sezonach gry w Bogdance LUK Lublin.
Thales Hoss (rocznik 1989) to słynny brazylijski libero. Przez wiele lat swej kariery grał w Brazylii, dopiero w 2022 roku zdecydował się na wyjazd do Europy i wzmocnił francuską ekipę Chaumont Volley-Ball 52. Rok później przeniósł się do Bogdanki LUK Lublin.
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W klubie z Lublina grał przez trzy sezony i miał ogromny wkład w jego sukcesy - mistrzostwo (2025) i wicemistrzostwo Polski (2026), Puchar Polski, Superpuchar Polski oraz Puchar Challenge. W ciągu trzech sezonów rozegrał 106 meczów w PlusLidze. Po rozstaniu z lubelskim klubem, słynny libero zostanie w Polsce. Thales Hoss został siatkarzem PZL Leonardo Avii Świdnik.
– Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączam do PZL LEONARDO Avii Świdnik. To Klub o wielkiej historii i ugruntowanej pozycji w polskiej siatkówce, dlatego możliwość reprezentowania jego barw jest dla mnie powodem do dumy – powiedział Brazylijczyk.
– Chcę odwdzięczyć się za zaufanie ciężką pracą, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem każdego dnia. Zawsze stawiam dobro zespołu na pierwszym miejscu i zrobię wszystko, aby pomóc drużynie osiągać jak najlepsze wyniki – zaznaczył.
Thales Hoss wniesie do drużyny ze Świdnika spore doświadczenie. Wiele sukcesów osiągnął również z reprezentacją Brazylii, z którą wygrał Ligę Narodów 2021 (najlepszy libero turnieju finałowego), zdobył srebro (2022) i brąz (2025) mistrzostw świata oraz złoto Pucharu Świata (2019).
– Wierzę, że mamy bardzo mocny skład, pełen jakości i potencjału. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy ciężko pracować, aby realizować nasze cele i walczyć o sukcesy w nadchodzącym sezonie – dodał Thales Hoss, cytowany przez media społecznościowe klubu.
Avia Świdnik to klub z wielkimi tradycjami, który przez lata występował w siatkarskiej ekstraklasie. Jego barwy reprezentowali m.in. mistrzowie olimpijscy Tomasz Wójtowicz i Lech Łasko. W 1976 roku drużyna wywalczyła brązowy medal mistrzostw Polski. W minionym sezonie siatkarze ze Świdnika zostali sklasyfikowani na siódmym miejscu w PLS 1. Lidze. Po awansie do play-off, przegrali z drużyną CUK Anioły Toruń.
Klub ogłosił ostatnio kilka transferów. Nowymi siatkarzami Avii zostali rozgrywający Grzegorz Jacznik (ostatnio InPost ChKS Chełm), środkowy Konrad Stajer (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) oraz przyjmujący Łukasz Wiese (Dukla Liberec).Przejdź na Polsatsport.pl