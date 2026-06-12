Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się zwycięstwem Arki 89:84. Brązowy medal ORLEN Basket Ligi wywalczy zespół, który okaże się lepszy w dwumeczu. Oznacza to, że Dziki, jeśli chcą stanąć na podium, muszą w rewanżu triumfować przynajmniej sześcioma punktami. W realizacji tego celu z pewnością pomoże im fakt, że decydujący mecz odbędzie się w stolicy.

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- Cieszymy się, że wygraliśmy ten mecz, ale w układzie walki o brąz w dwumeczu trzeba zdobyć więcej punktów. Mam nadzieję, że wytrzymamy fizycznie. Dzisiaj zagraliśmy przyzwoicie, mimo że mieliśmy sporo strat. To wypaczyło przewagę, którą mieliśmy. Dziki robiły swoje w obronie i zmuszały nas do strat. Wiemy jak ciężki teren nas czeka w Warszawie. Wierzę, że się dobrze przygotujemy - mówił po pierwszym meczu Adam Hrycaniuk z AMW Arki Gdynia.

Przypomnijmy, że w finale toczonym do czterech zwycięstw mierzą się Orlen Zastal Zielona Góra oraz obrońca tytułu - Legia Warszawa. Po dwóch rozegranych spotkaniach stan serii wynosi 1:1.

Gdzie obejrzeć decydujący mecz o brązowy medal ORLEN Basket Ligi?

Transmisja spotkania o brązowy medal ORLEN Basket Ligi pomiędzy Dzikami Warszawa a AMW Arką Gdynia od godziny 20:05 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Extra 4 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport