Oto, co Majchrzak powiedział po wielkim zwycięstwie. Niesamowite słowa

Tenis

- To był mój najlepszy mecz i najcenniejsze zwycięstwo w karierze - przekazał Kamil Majchrzak po pokonaniu Felixa Auger-Aliassime’a. Dzięki tej wygranej Polak awansował do półfinału turnieju ATP w S-Hertogenbosch.

Kamil Majchrzak udziela wywiadu na korcie tenisowym, trzymając mikrofon ATP.
fot. Polsat Sport
Kamil Majchrzak pokonał Felixa Auger-Aliassime’a

Kamil Majchrzak pokonał Felixa Auger-Aliassime’a 6:4, 6:3 w ćwierćfinałowym meczu zawodów ATP w S-Hertogenbosch na kortach trawiastych. Tym samym wyeliminował turniejową "jedynkę" i prezentuje wyśmienitą formę przed zbliżającym się Wimbledonem.

 

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Tuż po zakończeniu spotkania Polak przyznał, że zapamięta to spotkanie na długo. 

 

- To był mój najlepszy mecz i najcenniejsze zwycięstwo w karierze - powiedział.

 

- Wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Byłem przekonany, że muszę zagrać na wysokim poziomie, by pokonać Felixa. Wykorzystałem momenty, kiedy trzeba było zaatakować. Bardzo dobrze również serwowałem. Cały czas wywierałem presję i to się opłaciło - tłumaczył.

 

Majchrzak nie ukrywa, że lubi grać na kortach trawiastych, zwłaszcza w Holandii. 

 

- Jestem bardzo szczęśliwy, że wróciłem do S-Hertogenbosch. Dam z siebie wszystko w każdym meczu tutaj - oznajmił.

 

Na koniec podziękował fanom za wsparcie.

 

- Moi kibice są tu od pierwszego spotkania. To niesamowite uczucie, kiedy widzisz tyle osób na trybunach. Uwielbiam tę atmosferę, dziękuję - podsumował.

 

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HP, Polsat Sport
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