Oto, co Majchrzak powiedział po wielkim zwycięstwie. Niesamowite słowa

Kamil Majchrzak pokonał Felixa Auger-Aliassime’a 6:4, 6:3 w ćwierćfinałowym meczu zawodów ATP w S-Hertogenbosch na kortach trawiastych. Tym samym wyeliminował turniejową "jedynkę" i prezentuje wyśmienitą formę przed zbliżającym się Wimbledonem.

ZOBACZ TAKŻE: Polska sensacja przed Wimbledonem! Majchrzak wyeliminował turniejową „jedynkę”

Tuż po zakończeniu spotkania Polak przyznał, że zapamięta to spotkanie na długo.

- To był mój najlepszy mecz i najcenniejsze zwycięstwo w karierze - powiedział.

- Wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Byłem przekonany, że muszę zagrać na wysokim poziomie, by pokonać Felixa. Wykorzystałem momenty, kiedy trzeba było zaatakować. Bardzo dobrze również serwowałem. Cały czas wywierałem presję i to się opłaciło - tłumaczył.

Majchrzak nie ukrywa, że lubi grać na kortach trawiastych, zwłaszcza w Holandii.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że wróciłem do S-Hertogenbosch. Dam z siebie wszystko w każdym meczu tutaj - oznajmił.

Na koniec podziękował fanom za wsparcie.

- Moi kibice są tu od pierwszego spotkania. To niesamowite uczucie, kiedy widzisz tyle osób na trybunach. Uwielbiam tę atmosferę, dziękuję - podsumował.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

HP, Polsat Sport