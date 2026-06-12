Pokaz siły Ukrainy. Kuba znowu bez szans

Ukraińcy przystąpili do tego spotkania po wygranej z Chinami 3:1. Wcześniej musieli uznać wyższość Iranu, z którym przegrali po tie-breaku. Z kolei Kuba na inaugurację zmagań przegrała z Polską 0:3.

Piątkowa potyczka była bardzo jednostronna, chociaż do pewnego momentu Kubańczycy starali się dotrzymywać kroku Ukraińcom. Tak było zwłaszcza w premierowej partii, w której wynik długo oscylował wokół remisu. Końcówka należała do niebiesko-żółtych, którzy od stanu 22:21 wygrali trzy kolejne piłki i zapisali pierwszą odsłonę na swoją korzyść.

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W drugim secie Ukraina dosyć szybko odskoczyła na kilka punktów przewagi. Taki sam scenariusz był w poprzedniej partii, ale wówczas Kubańczycy zdołali wyrównać. Tym razem było inaczej. Ekipa ze wschodniej Europy kontrolowała przebieg wydarzeń i ostatecznie wygrała 25:20.

Trzecia odsłona to już absolutna dominacja Ukraińców, którzy wyróżniali się w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła - od zagrywki poprzez blok, obronę i skończywszy na ataku. Na parkiecie brylował m.in. Yurii Semeniuk z PGE Projektu Warszawa. Kubańczycy byli wyraźnie stłamszeni i uzbierali raptem 16 punktów.

Ukraina wygrała 3:0 i umocniła się w tabeli Ligi Narodów. Jej kolejnym rywalem będzie Polska. To spotkanie odbędzie się 14 czerwca. Kuba pozostaje z zerowym dorobkiem punktowym i z bilansem setów 0:6. W następnym spotkaniu zagra ze Słowenią.

Ukraina - Kuba 3:0 (25:21, 25:20, 25:16)

Polsat Sport