Polka na podium! Udany start w Pucharze Świata

W rywalizacji kobiet triumfowała Niemka Ricarda Funk, do której Polka straciła 2,66 s. Drugie miejsce zajęła Francuzka Camille Prigent ze stratą 1,15 s.

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W eliminacjach odpadły 36. Hanna Danek oraz 44. Dominika Brzeska.

W slalomie K1 mężczyzn zwyciężył Czech Jakub Krejci, wyprzedzając Włochów - o 1,96 s Giovanniego Di Gennaro oraz o 2,15 Xabiera Ferrazziego. Polaczyk stracił do zwycięzcy 4,99 s.

Nie przeszli eliminacji 16. Michał Pasiut oraz 34. Dariusz Popiela.

W sobotę odbędą się eliminacje i finały w slalomie C1. Na niedzielę zaplanowano cross.

BS, PAP