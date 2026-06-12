Polka na podium! Udany start w Pucharze Świata

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Kajakarka górska Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska i ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata, zajęła trzecie miejsce w swojej koronnej konkurencji - slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w Augsburgu. Wśród mężczyzn Mateusz Polaczyk był szósty.

Kobieta w kasku kajakarskim z polską flagą, trzymająca wiosło.
fot. Cyfrasport
Klaudia Zwolińska

W rywalizacji kobiet triumfowała Niemka Ricarda Funk, do której Polka straciła 2,66 s. Drugie miejsce zajęła Francuzka Camille Prigent ze stratą 1,15 s.

 

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W eliminacjach odpadły 36. Hanna Danek oraz 44. Dominika Brzeska.

 

W slalomie K1 mężczyzn zwyciężył Czech Jakub Krejci, wyprzedzając Włochów - o 1,96 s Giovanniego Di Gennaro oraz o 2,15 Xabiera Ferrazziego. Polaczyk stracił do zwycięzcy 4,99 s.

 

Nie przeszli eliminacji 16. Michał Pasiut oraz 34. Dariusz Popiela.

 

W sobotę odbędą się eliminacje i finały w slalomie C1. Na niedzielę zaplanowano cross. 

BS, PAP
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INNEKAJAKARSTWOKLAUDIA ZWOLIŃSKA
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