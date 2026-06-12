Polsat Mundial Cast - 13.06. Gdzie obejrzeć?

Piłka nożna

Największy mundial w historii zasługuje na wyjątkowy program. Zapraszamy na drugi odcinek Polsat Mundial Cast - centrum informacji, analiz i komentarzy dotyczących mistrzostw świata 2026. Eksperci, korespondenci z USA, gorące dyskusje i pytania od widzów. Wszystko w każdy dzień pomeczowy o 9:00 w Polsacie Sport, na YouTube i Polsatsport.pl. 

Logo programu Polsat Mundial Cast na tle stadionu piłkarskiego z flagami Kanady, USA i Meksyku.
fot. Polsat Sport
Polsat Mundial Cast - nowy program o MŚ 2026

Przed nami kolejny dzień rywalizacji, a co za tym idzie, w sobotę 13 czerwca zapraszamy na drugi odcinek Polsat Mundial Cast - nowego programu poświęconego mistrzostwom świata 2026.

 

Sobotnie wydanie poprowadzi Marcin Lepa. Jego gośćmi będą Roman Kosecki i Tomasz Kupisz, a na żywo połączymy się z Bartłomiejem Rabijem. Porozmawiamy o rozstrzygnięciach drugiego dnia turnieju i spotkaniach, które czekają Nas już w sobotę.

 

Tegoroczne mistrzostwa będą wyjątkowe pod wieloma względami. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju są aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy wystąpi również 48 reprezentacji. Debiutanci, wielcy nieobecni, sportowe emocje, ale także organizacyjne, ekonomiczne i geopolityczne kulisy mundialu – to wszystko znajdzie się w Polsat Mundial Cast.

 

Niemal codziennie o godzinie 9:00 rano będziemy podsumowywać najważniejsze wydarzenia turnieju, analizować mecze, komentować najgorętsze tematy i rozmawiać z ekspertami. Nie zabraknie również relacji specjalnego wysłannika Polsatu Piotra Witkowskiego prosto z Waszyngtonu oraz opinii szerokiego grona komentatorów i ekspertów.

 

Ważną częścią programu będą także widzowie. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie na żywo na YouTubie Polsatu Sport - najciekawsze z nich pojawią się w programie.

 

Oglądajcie Polsat Mundial Cast w sobotę 13 czerwca o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport. To będzie mundial oglądany z każdej możliwej perspektywy.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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