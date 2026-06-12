Polscy siatkarze stracili pozycję lidera rankingu FIVB. Kto wyprzedził Biało-Czerwonych?

Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii zostali liderem światowego rankingu dokładnie cztery lata temu - 12 czerwca 2022 roku.

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Piątkowa porażka z Japonią kosztowała ich jednak 9,44 punktu, co w połączeniu z czwartkową przegraną ze Słowenią i utratą 9,72 punktu pozwoliło Włochom ich wyprzedzić.

Reprezentacja Italii obecnie ma 378,30 punktu i o 3,48 wyprzedza Polskę.

Trzecie miejsce zajmuje Brazylia - 341,74.

BS, PAP