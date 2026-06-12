Polska - Japonia. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

W spotkaniu otwierającym rozgrywki tegorocznej edycji Ligi Narodów Polska pokonała Kubę 3:0. W drugim meczu przegrała ze Słowenią 2:3 (17:19 w tie-breaku). Starcie z Japonią również było bardzo wyrównane i zakończyło się grą na przewagi w tie-breaku. Polacy przegrali decydującą partię 15:17. W ostatniej grze na turnieju w chińskim Linyi rywalem polskich siatkarzy będzie Ukraina (niedziela, 14 czerwca).

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Najwięcej punktów: Aliaksei Nasevich (24), Bartłomiej Lemański (16), Michał Gierżot (14), Szymon Jakubiszak (12), Aleksander Śliwka (12) – Polska; Ran Takahashi (26), Kento Miyaura (16), Tatsunori Otsuka (15), Akihiro Yamauchi (12) – Japonia.

Skrót meczu Polska - Japonia w siatkówce:





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Polska – Japonia 2:3 (21:25, 25:21, 21:25, 25:22, 15:17)

Polska: Aliaksei Nasevich, Szymon Jakubiszak, Michał Gierżot, Aleksander Śliwka, Bartłomiej Lemański, Jan Firlej – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Jakub Majchrzak, Marcel Bakaj, Bartosz Gomułka, Jakub Ciunajtis (libero), Bartosz Firszt. Trener: Nikola Grbić.

Japonia: Ran Takahashi, Hideomi Fukatsu, Kentaro Takahashi, Akihiro Yamauchi, Yuji Nishida, Tatsunori Otsuka – Tomohiro Ogawa (libero) oraz Masato Kai, Kento Miyaura, Motoki Eiro, Larry Ik Evbade-Dan. Trener: Laurent Tillie.

Sędziowie: Andrea Puecher (Włochy) – Denny Cespedes (Dominikana).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport